Empreendedorismo movimentará Encontro de Jovens Empreendedores

01/12/19 - 08:29:40

Discutir as iniciativas empreendedoras no Estado, em diversas esferas, de uma maneira nunca vista no Estado. Com esse objetivo, o Conselho de Jovens Empreendedores de Sergipe (CJE), juntamente com a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE), Fecomércio-SE, Junior Archivement e SEBRAE-SE, realizará, no próximo dia 05 de dezembro, a partir das 18h, no Hotel Sesc Atalaia, a 11ª edição do Encontro de Jovens Empreendedores (EJE).

Com um formato que inclui debates, mesas redondas e atividades ainda mais interativas como talkie-shows, e até um happy-hour, o evento tem um papel importantíssimo para o fomento da criação e manutenção de negócios buscando oxigenar a participação de jovens empresários em seus ramos. Segundo Lucas Lima, presidente do CJE, “o EJE tem por objetivo inspirar jovens a desenvolver negócios e ter uma mentalidade empreendedora, mostrando que Sergipe pode fazer a diferença”.

Por discutir ações e iniciativas, o EJE, segundo Lucas Lima, se baseia também em iniciativas de coragem, pois o empreendedorismo não é só alegria. “Vamos mostrar que tem muita batalha, mas com positividade é possível chegar lá e pode sair de qualquer cenário, seja cultural, social, educacional, pode vir de serviço ou produto”, afirmou.

Entre os palestrantes está confirmada a presença de Gustavo Carvalho, gerente de operações na Colab, uma startup de inovação para governos, que busca solucionar o relacionamento entre governo e cidadão, num modelo de gestão pública participativa. Também estão confirmadas as presenças da cantora Winie Souza, do Youtuber Diogo Paródias, do prefeito de Campo do Brito, Marcel Moade, da empresária Sônia Souza e do jornalista Lyderwan Santos. Para o happy hour, além do show com cantor Igor Rodsi, será possível adquirir cerveja artesanal Terres, sem a adição de impostos.

As inscrições já estão abertas, através do Sympla, neste link: https://www.sympla.com.br/11-encontro-de-jovens-empreendedores__724376.

Confira abaixo a programação completa do evento:

DIA 05

18:00H Cadastramento e Networking, Inserção de equipe recreativa para o evento.

19:00H – Abertura: Abertura do Evento- Apresentações das ações que fortalecem o Empreendedorismo com a Presença do Presidente e/ou Superintendente da Fecomercio, Presidente da Acese/ Conselho do Sebrae, presidentes da Camaje, CJE e Junior Archivement.

19:15H – Talk Show: Empreendendo na Arte – Jornada na música que Iniciou na Infância até se tornar sua profissão e chegada ao The Voice Brasil.

Entrevistador: Membro do CJE Alan Farias

Entrevistada: Cantora Winnie

19:30H – Talk Show: Da Expressão ao Negócio – Como transformar vídeos Hilários em um negocio rentável, como foi esta trajetória.

Entrevistador: Membro do CJE Alan Farias

Entrevistado: Youtuber com maior numero de seguidores do estado, Diogo Paródias

19:45H – Talk Show: O que a mídia não mostra – Uma trajetória de sucesso não vem da sorte, vem de muito trabalho – empreendedorismo raiz.

Entrevistador: Membro do CJE e conselheira por Sergipe na Conaje Ivanline Albuquerque

Entrevistado: Sônia Dantas, Delicatessen Regina

20:10H – Participação Especial: Teatro Esporte um show de Improviso

20:20H – Palestra: Prefeito de Campo do Brito/SE Marcel Moade empreendendo na Gestão Publica; do CJE a Prefeitura de Campo do Brito.

20:30H – Palestra: Gustavo Carvalho Gerente de Operações do COLAB Relacionamento e Inovação na Política.

21:00H – Painel Político: Empreendedorismo, Politica e Gestão como utilizar ferramentas empreendedoras e métodos de gestão para gerar eficiência na Gestão Pública.

Mediador: Jornalista Lynderwan Santos

Participante: Gustavo Carvalho Gerente de Operações do COLAB

Participante: Prefeito de Campo do Brito/SE Marcel Moade

22:00H – Happy Hour – Coquetel: Apresentação do cantor Igor Rodsi momento Networking em alto astral com Coquetel e cerveja Terres.

