HENRIQUE MATOS DESMENTE SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE SOCORRO

01/12/19 - 07:22:29

O FaxAju procurou a assessoria do deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) sobre as acusações do secretário Renato Nogueira, da Comunicação de Nossa Senhora do Socorro, na manhã desse sábado (dia 30). O jornalista Henrique Matos, que também foi secretário de Comunicação do município, disse que ficou impressionado como um colega, que é jornalista profissional, se presta ao papel de falar tantas inverdades.

“Fico muito triste com a fala de Renato Nogueira enquanto profissional, por ter deixado os interesses políticos serem mais importantes que a ética jornalística. Não irei falar sobre pesquisa porque não conheço esses dados, mas conheço e convivo com o abandono pelo qual passa Nossa Senhora do Socorro. Porém, não aceito as inverdades ditas por Renato”, afirmou o jornalista Henrique Matos.

Henrique Matos afirmou que a gestão Fábio Henrique sempre foi muito responsável com o dinheiro público; e que, por ser responsável, deu andamento em diversas obras, deixando dinheiro na conta da Prefeitura para conclusão dessas obras. “Tem obras que foram deixadas com 70% prontas e a atual gestão deixou paralizadas para parecer que eram obras deles”, afirmou o jornalista.

Sobre as creches, ele afirmou que todas foram iniciadas e deixadas com dinheiro deixado em conta. “Fábio inaugurou duas creches – no Conjunto Jardim e no João Alves – e deixou outras já em estado de finalização, como a do mutirão e do Fernando Collor. Até em relação ao servidor, os benefícios são resultantes do Plano da Cargos Carreiras e Salários (PCCV) criado e implantado na gestão Fábio Henrique”, ressaltou.

Sobre o Novo Horizonte, Henrique Matos disse que a gestão Fábio Henrique deixou quase R$ 13 milhões na conta. “Renato não sabe nem o que fala, não foi nem pegar os dados, disse que o gasto foi de R$ 12 milhões. Dos recursos federais, foram gastos pouco mais de R$ 8 milhões, como pode ser visto no extrato. Iniciamos as obras do Novo Horizonte, foi construída boa parte do esgotamento sanitário, feito a drenagem e a terraplanagem, as estações elevatórias de esgoto, a base das ruas para imprimação, entre outras partes da obra que foram fiscalizadas e atestadas pelos engenheiros da Caixa Econômica. A atual gestão abandonou o Novo Horizonte por três anos! Agora, em período pré-eleitoral, eles irão retornar a obra com o dinheiro deixado por Fábio Henrique”, disse o jornalista.

“O atual gestor ainda mudou o projeto retirando as 264 casas que estavam asseguradas. Infelizmente Renato Nogueira está fazendo politicagem e a nossa assessoria jurídica irá interpelá-lo na Justiça pela irresponsável acusação feita por ele em relação ao investimento já realizado no Novo Horizonte. Ele tem que ter responsabilidade com o que fala”, finalizou Henrique Matos.

Da assessoria