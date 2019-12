PDT tem nova diretoria no município de Divina Pastora

A convenção do Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Divina Pastora, realizada na manhã desse sábado (30), oficializou a nova diretoria do diretório. O PDT de Divina Pastora terá como presidente o ex-prefeito Antônio Carlos, conhecido como Show-Rica; já o vereador Paulo Jessé (Paulinho), atual presidente da Câmara, será o vice-presidente do diretório.

O deputado federal Fábio Henrique, que lidera o partido estadualmente, afirmou que é uma honra o partido receber uma liderança como Show-Rica. De acordo com o deputado, ele é um dos maiores representante da região.

Show-Rica declarou que será pré-candidato a prefeito e contará com todo apoio do PDT. O evento reuniu diversas autoridades da região, dentre elas: os vereadores Marcondes ( PDT/Riachuelo), Odilon (Divina Pastora), Cacau ( PDT/Santa Rosa), e Tico do Guajará ( PDT/Socorro); além do ex-secretário de Saúde de Socorro, Saulo Eloy; o presidente do PDT Diversidade, Maycon Menezes; e varias lideranças locais.

