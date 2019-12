Polícia Militar prende homem que matou uma mulher no município de Itabaianinha

01/12/19 - 09:58:45

Em menos de 24 horas após o assassinato de uma mulher identificada como Francineide Nascimento Bitencourt, ocorrido em Itabaianinha, por volta das duas horas do sábado (30), policiais militares da Força Tática e da 3ª Companhia do 11° Batalhão, prenderam Darlan Douglas Alves de Oliveira, de 21 anos, assassino confesso da vítima.

O Tenente Coronel Alexandro Ribeiro, comandante do 11° Batalhão, disse que os PMs colheram informações desde que chegaram ao local do crime e, ainda na madrugada, iniciaram diligências no intuíto de prender o suspeito. Tanto, que no mesmo dia conseguiram localizar Darlan e após ele confessar a autoria e motivação do crime, foi dada voz de prisão.

Darlan relatou que estava na praça da igreja, bebendo com a vítima e outras pessoas, e acusou ter sido roubado por Francineide. Como a vítima havia saído do local onde eles bebiam, Darlan a seguiu e quando ela caiu, por conta de um tropeço, Darlan arremessou um paralelepípedo contra a cabeça de Francineide. A vítima veio a óbito logo depois disso e ele fugiu do local, vindo a ser preso posteriormente pela PM.

Fonte e foto: 11° Batalhão da PMSE