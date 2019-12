PREFEITURA DE ITABAIANA EMITE NOTA DE REPÚDIO APÓS ATO DE VANDALISMO

01/12/19 - 07:32:52

A Prefeitura de Itabaiana vem através desta repudiar o fato de que, no início da noite de sábado, 30 de novembro, quando a equipe da secretaria de Obras se dirigiu à Praça Marcelino Andrade, no Loteamento Le Corbusier, para realizar a colocação da placa inaugural do referido logradouro, deparou-se com os aparelhos de ginástica, num total de 14, depredados e vandalizados.

Ao buscar informações com a comunidade, verificou-se que o ataque ao patrimônio público ocorreu na madrugada de sexta para sábado, sendo que os aparelhos disponibilizados para a prática de atividades físicas foram serrados em pontos específicos, inviabilizando a utilização imediata dos mesmos.

A Prefeitura informa também que as devidas providências já foram tomadas, com a empresa fornecedora dos aparelhos sendo comunicada sobre os necessários reparos, a serem feitos ao longo da semana que se inicia, bem como o acionamento da autoridade policial, para que eventos dessa natureza sejam investigados e os vândalos possam ser identificados e punidos na forma da lei.

A Prefeitura de Itabaiana ressalta que esse tipo de episódio negativo, que possui clara intenção de atingir a atual administração, na verdade atinge, ataca e ofende a sociedade itabaianense como um todo, uma vez que a disponibilização de espaços públicos para convivência, lazer e prática de atividades físicas se trata de política pública voltada para elevar a qualidade de vida da população.

Por fim, a Prefeitura de Itabaiana informa que, apesar do ato de vandalismo e da total falta de apreço e de respeito ao povo de Itabaiana por parte de seus criminosos executores, manterá a inauguração da Praça Marcelino Andrade, no Loteamento Le Corbusier, para as 09:00h deste domingo, 1º de dezembro de 2019, como forma de não frustrar as expectativas dos moradores da localidade, bem como para reforçar a crença de que, apesar dos pesares, o bem sempre há de vencer o mal.

Prefeitura de Itabaiana