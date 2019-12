Professores da rede estadual recebem capacitação Google

01/12/19 - 07:22:31

Selecionados previamente pela Secretaria de Estado da Educação, docentes de escolas públicas participaram de uma capacitação Google

Estabelecida por uma carga horária de 12 horas, a capacitação Google promovida por professores da Unit foi destinada a cerca de 25 docentes da rede estadual de educação que foram preparados para o uso das ferramentas do Google For Education. Essa a iniciativa é uma continuidade do projeto que divulga a tecnologia do Google nas escolas, parceria firmada com o Estado desde 2016. “Esse start combina com o planejamento de um mês de aula que esses professores em treinamento terão como prazo para mostrar os conhecimentos adquiridos”, explicou o professor Kássius Gomes de Oliveira.

Para a professora Débora Guimarães Cruz Santos que leciona na Colégio Estadual Francisco Rosa Santos, no Bugio, o treinamento é a chave para inserir a tecnologia na educação e a possibilidade de desenvolver competências em sala de aula. “Essa capacitação é indispensável. Tecnologia é uma realidade também nas escolas. Se nossos alunos se interessam facilmente pelos meios eletrônicos é importante que também estejamos preparados para orientá-los na utilização de todas as ferramentas”, opinou a professora.

