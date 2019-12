Alessandro Vieira reúne oposição e garante que Daniele Garcia está integrada ao grupo

02/12/19 - 15:14:19

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) realizou na manhã desta segunda-feira (02) mais uma reunião do seu agrupamento político e que contou com as presenças dos pré-candidatos a Prefeitura de Aracaju do bloco Unidos por Aracaju, integrados pela vereadora Emília Corrêa, (Patriotas), empresário Milton Andrade (Novo), ex-vereador Dr Emerson Ferreira e a deputada estadual Kitty Lima, ambos Cidadania.

Sem apresentar números, o senador afirmou que o grupo liderado por ele tem “nomes extremamente competitivos, que já hoje nas pesquisas empatam ou ganham da atual gestão de Aracaju. Isso vem assustando”, frisou. Vieira prosseguiu afirmando que, justamente por isso, “precisamos ter paciência, compreensão e respeito, para que esse caminho seja construído de uma forma natural. Todos que fazem parte do grupo estão confortáveis com essa forma de atuar”.

O encontro contou também com a presença de integrantes do Cidadania-SE, os deputados estaduais Georgeo Passos e Samuel Carvalho – pré-candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro -, o advogado Hebert Pereira – pré-candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros, e Núzia Campos, da Executiva Estadual do partido. A pauta da conversa girou em torno das eleições 2020 e o crescimento do time.

A respeito da delegada de Polícia Danielle Garcia, citada nas pesquisas de opinião sobre as eleições em Aracaju, o senador informou que a policial civil e que hoje se encontra em Brasília, no Ministério da Justiça, “é uma amiga de quase duas décadas, parceira em grandes trabalhos na Polícia. Hoje, ela está cumprindo uma missão importante na equipe do ministro [da Justiça] Sérgio Moro, mas, mesmo assim, está integrada a este grupo que vai resgatar Sergipe”, disse Alessandro Vieira.

Foto: Laisa Bomfim – Hora News