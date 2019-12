Amor de filho! Herica Godoy, mãe do ator Chay Suede, acaba de se formar em Jornalismo, aos 47 anos. A nova jornalista usou as redes sociais nesta segunda-feira para agradecer

Amor de filho! Herica Godoy, mãe do ator Chay Suede, acaba de se formar em Jornalismo, aos 47 anos. A nova jornalista usou as redes sociais nesta segunda-feira para agradecer o incentivo e apoio que recebeu do filho desde que o padrasto do ator, João Paulo Godoy, morreu, em 2015. No texto emocionante, ela ainda contou que o curso, feito numa universidade privada do Rio, foi todo pago por Chay.

“Quero agradecer, preciso. Ao meu Deus, que me sustenta e me leva no colo quando me faltam forças. Ao meu filho, Chay, que em novembro de 2014, sabendo que não estava sendo fácil o momento que eu vivia com JP depressivo, me incentivou (de uma maneira que só ele sabe fazer) a me matricular na faculdade para o ano seguinte. Foi ele também que pagou todo o meu curso. Não tenho palavras, filho. Te amo”, escreveu Hérica, citando a doença do ex-marid0.