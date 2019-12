Amor de Mãe- Lurdes afirma que Vitória precisa contar a Davi sobre sua gravidez. Magno apoia Betina, que fica receosa quando Vicente a procura

Lurdes afirma que Vitória precisa contar a Davi sobre sua gravidez. Magno apoia Betina, que fica receosa quando Vicente a procura. Clóvis aconselha Lurdes a aceitar a morte de Domênico. Tiago conhece Natália, Miranda e Carol. Vitória conta a Natália e Miranda que está grávida de Davi. Belizário vê Magno com Betina e reconhece o rapaz. Ryan, Magno, Érica e Camila planejam presentear Lurdes. Davi garante a Vitória que deseja cuidar do bebê. Lurdes visita o túmulo de Domênico, e Thelma apoia a amiga. Lurdes se emociona com a atitude de seus filhos. Danilo discute com Thelma e pede demissão do restaurante. Wesley questiona Magno sobre o desaparecimento de Genilson. Kátia revela a Lurdes que seu filho está vivo.

