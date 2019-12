Aracaju pulsa luz no coração da cidade com o Natal Iluminado

02/12/19 - 16:43:00

Aracaju se torna novamente um luzeiro brilhante, pulsando no coração da cidade, com o acendimento das mais de 1.5 milhão de lâmpadas do Natal Iluminado 2019, projeto desenvolvido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac na noite do dia 29. As luzes foram acesas diante de cinco mil pessoas na praça Fausto Cardoso, que acompanharam o momento de dar uma nova vida às praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, no Centro de Aracaju, quando o presidente do sistema, Laércio Oliveira, finalizou a contagem regressiva.

A festa contou com detalhes que marcaram todas as pessoas presentes na praça e nos calçadões do Centro de Aracaju. Antes do brilho tomar conta dos olhos das pessoas nas praças, houve o cortejo com o Papai Noel pelas ruas do Centro, acompanhado de Laércio Oliveira, do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, e de representantes da Acese, CDL, Celse, Energisa, Caixa Econômica Federal, Setransp, Grupo Maratá, Sebrae e Governo Federal.

Com a chegada do bom velhinho à praça, vários ônibus com decoração alusiva ao natal chegaram trazendo crianças que participaram do acendimento das lâmpadas decorativas. A população aguardou o esperado momento ouvindo a banda da Polícia Militar tocando no palco de eventos da praça. A decoração do cartão postal especial foi acesa com as crianças no palco. Ao acender as luzes, houve uma queima de fogos de artifício que deixaram a praça ainda mais bonita, potencializando o brilho das luzes. O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, comemorou o momento e disse que o Natal Iluminado é um presente do sistema para o povo de Sergipe, destacando a presença das famílias no evento que durará até o dia 6 de janeiro.

“Estamos vivendo mais um momento mágico em nossa cidade, acendemos a iluminação mais bonita de todas as edições do Natal Iluminado e surpreendemos mais uma vez a população, com os novos elementos que colocamos, como o túnel musical de luz, a neve artificial lançada no túnel e isso deixa a nós todos do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac muito felizes. Estou aqui com minha família vendo como a decoração está encantando o público, como as pessoas estão curtindo esse ambiente pensado para dar alegria para nosso povo e estimular nosso comércio nesse período tão especial. Esse é resultado do esforço conjunto para dar o nosso melhor para a nossa cidade, nosso povo e nosso turismo, pois o Natal Iluminado é algo que atrai turistas para nossa cidade”, afirmou Laércio.

A programação do Natal Iluminado permanecerá até o dia 06 de janeiro com diversas ações culturais, artísticas, musicais, educacionais, empreendedoras e ações religiosas. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Aracaju, Caixa Econômica Federal – Governo Federal, Setransp, Grupo Maratá, Sebrae, Acese, Celse, Energisa e CDL.

Para o aposentado Josélio Santos, o Natal Iluminado está uma festa muito mais bonita que os últimos anos, com uma decoração de encher os olhos de quem vem às praças para ver as luzes implantadas pela Fecomércio. “Esse ano tá muito mais bonito que no ano passado, é uma festa linda para a gente vir com a família, ver isso tudo que foi dado pelo Sistema Fecomércio para Aracaju. Isso traz a beleza do natal pra gente e o carrossel nos dá boas lembranças do nosso passado, para vivermos um natal feliz”, comentou.

A turista alagoana Ana Cristina, disse que veio para acompanhar o Natal iluminado, aproveitando a semana de férias que está vivendo em Aracaju. “Vim ver o natal em Aracaju, porque me disseram que é muito bonito e minha família decidiu vir pra cá aproveitar essa beleza. Estamos tirando muitas fotos que nos darão boas recordações dessas lindas praças iluminadas”, disse a turista.

Por Marcio Rocha