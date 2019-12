Bom Sucesso- Diogo sugere ‘se livrar’ de Paloma. Advogado desabafa com Gisele sobre a força de Alberto ao lado da costureira

Diogo (Armando Babaioff) bem que tentou aproveitar o acaso do destino e ‘dar uma forcinha’ para a queda de Alberto (Antonio Fagundes) no banheiro da editora, mas não foi dessa vez que ele conseguiu o que queria. Ele encontra com Gisele (Sheron Menezzes) e desabafa sobre a relação do ex sogro e Paloma (Grazi Massafera).