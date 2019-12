Decoração de Natal do Parque da Sementeira será inaugurada nesta quinta-feira

02/12/19 - 16:29:53

A Energisa Sergipe, em parceria com a Prefeitura de Aracaju, presenteia a população sergipana com uma majestosa decoração natalina no Parque Governador Augusto Franco, conhecido como Parque da Sementeira, localizado na zona Sul de Aracaju. Toda população está convidada a participar do momento mágico de acendimento das luzes do Natal Iluminado 2019, que acontece nesta quinta-feira, 5, às 17h, com a chegada do Papai Noel, show pirotécnico e apresentação musical.

Este ano, o projeto conta com 1 milhão de pontos de luz, o dobro da quantidade de 2018. Oito árvores de sete metros de altura e letras iluminadas desejando feliz Natal embelezam a área dos lagos e as palmeiras e a ponte ganham iluminação especial, compondo um lindo cenário que também poderá ser apreciado por quem passa pela avenida Beira Mar.

Dando as boas-vindas ao público, a alameda principal do Parque da Sementeira ganha decoração com bolas, presentes, estrelas e enfeites gigantes e luminosos. Uma das novidades é a tecnologia Noite e Dia que permitirá aos visitantes apreciarem os elementos decorativos a qualquer hora.

A população sergipana e os turistas também terão a oportunidade de tirar lindas fotos com asas de anjos iluminadas e de esclarecer dúvidas sobre os serviços prestados pela empresa, visitando o Caminhão de Eficiência Energética da Energisa estacionado no Parque durante o período natalino.

Para o presidente da Energisa, Roberto Carlos Currais, este é um presente da empresa em agradecimento ao carinho da população sergipana, que busca proporcionar um Natal ainda mais iluminado e alegre a todos. “Vai valer a pena ir conferir a decoração natalina do Parque da Sementeira. Serão muitas inovações, como a tecnologia que permite contemplar a decoração também durante o dia, uma árvore de Natal de oito metros ao final do Parque e enfeites para que a população possa fazer selfie e tirar fotos com a família. Além disso, na avenida Beira Mar, todas as palmeiras estarão iluminadas”, detalha o presidente da concessionária de energia.

De acordo com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, as parcerias são fundamentais para viabilizar as melhorias na cidade e proporcionar opções de lazer e diversão para os aracajuanos e turistas. “Graças à parceria com a Energisa, o Natal Iluminado 2019 será ainda mais amplo do que o ano passado. O Parque da Sementeira estará lindo, pronto para receber os visitantes e para que façam muitas fotos com a decoração natalina”, destacou o prefeito.

Com o objetivo de proporcionar à população um espetáculo de luzes e encantamento na celebração do Natal mais iluminado que Aracaju já recebeu, além da Sementeira, outros locais recebem decoração especial. O Natal Iluminado 2019, desenvolvido em parceria entre a Prefeitura de Aracaju, Energisa, Fecomércio e outros órgãos e empresas, contempla as praças Olímpio Campos e Fausto Cardoso, no centro de Aracaju, com 1,5 milhão de pontos de luz, túnel de luz e som, carrossel, iluminação em árvores e coretos e a tradicional casa do Papai Noel. Além da grandiosa ornamentação, a programação natalina do Centro conta com apresentações culturais durante 38 dias.

A Energisa ainda fará a decoração natalina do Edifício Maria Feliciana, no Centro da capital, e da Ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros.

Lotti+Caldas Comunicação