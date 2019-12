DEFINIDOS OS CLUBES CLASSIFICADOS PARA AS 4ª DE FINAL DO SERGIPANO SUB-17

02/12/19 - 05:09:40

A segunda fase do Campeonato Sergipano SUB-17, foi encerrada neste fim de semana. A rodada teve início na sexta-feira e neste domingo os demais classificados para as quartas de final foram conhecidos. Detalhe que jogos de volta foram registrados 29 gols em oito jogos.

Na rodada o destaque vai para a goleada do Lagarto contra a equipe do Vital. Os garotos do verdão venceram por 11×1. Outra importante vitória em um jogo muito disputado foi da equipe do Espírito Santo contra o Sete de Setembro. Acompanhe os resultados dos jogos de volta das oitavas de final do Estadual SUB-17:

Sexta-feira (29/11)

Confiança 3×0 Real Sergipe, SESI do DIA, em Aracaju

sábado (30/11)

Sete de Setembro 0x1 Espírito Santo, CT Santa Maria, em Aracaju

Nova Geração 2×1 Independente, estádio municipal, em Pirambu

Domingo (01/12)

Rosário Central 2×0 Aracaju F.C, estádio Resendão, em Rosário do Catete

Estanciano 2×2 Flusão, estádio Augusto Franco, em Estância

Sergipe 2×0 Santos, estádio João Cruz, em Barra dos Coqueiros

Lagarto 11×1 Vital, CT do Lagarto F.C, em Lagarto

Itabaiana 0x2 Olímpico, Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Com os resultados as equipes do Confiança, Espírito Santo, Estanciano, Lagarto, Nova Geração, Olímpico, Sergipe e Rosário Central estão classificadas para as quartas de final. Nesta segunda-feira (02) o Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF), vão divulgar detalhes dos confortos da terceira fase da competição.

Fonte FSF – foto: ASCOM/Lagarto