DUAS MULHERES SÃO ATINGIDAS POR GOLPE DE FACA E UMA MORRE EM CANINDÉ

02/12/19 - 09:57:42

Mais um crime contra mulher é registrado no interior do estado. Desta vez o assassinato aconteceu na noite deste domingo (01) na rua Airton Sena, no município de Canindé do São Francisco.

As primeiras informações são de que um homem, que teria sido namorado de uma das irmãs, teria desferido os golpes com uma faca. Ela chegou a ser socorrida e levada ao hospital local mas não resistiu e morreu. Já a outra vitima, que seria irmã, foi hospitalizada.

Não há até o momento, informações sobre a motivação do Crime. A polícia foi comunicada e já iniciou as investigações.