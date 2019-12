EDUARDO AMORIM PARTICIPA DE INAUGURAÇÃO EM ITABAIANA A CONVITE DE VALMIR

02/12/19 - 14:45:18

O presidente do PSDB Sergipe, Eduardo Amorim, cumpriu agenda em Itabaiana, na manhã de domingo (01). Atendendo ao convite do prefeito Valmir de Francisquinho, Eduardo participou das inaugurações de uma creche e uma praça em bairros do município serrano.

Localizada no bairro Miguel Teles de Mendonça, o Centro Educacional Professora Maria Eunice de Gois vai atender 120 crianças dos 6 meses aos 4 anos de idade em tempo integral. A creche conta com toda estrutura e segurança necessárias para atender as crianças. Isso possibilitará que os pais possam ir trabalhar com mais tranquilidade sabendo que os filhos estão sendo bem cuidados.

“Uma creche como essa é um alicerce para que tenhamos homens e mulheres de bem. Feliz daqueles que sabem cuidar das suas crianças e adolescentes, porque só assim teremos um futuro muito melhor. Parabéns ao prefeito Valmir e a toda equipe da Prefeitura de Itabaiana por proporcionar aos itabaianenses um espaço como esse”, destacou Eduardo.

A inauguração do centro educacional contou a apresentação da Sociedade Filarmônica 28 de Agosto, que já foi contemplada com recursos destinados por Eduardo Amorim enquanto parlamentar federal.

Também no domingo, Eduardo Amorim acompanhou o prefeito Valmir de Francisquinho na entrega da Praça Marcelino Andrade, o mais novo espaço de lazer e convivência do loteamento Le Corbusier. A praça conta com equipamentos de ginástica, brinquedos, entre outros atrativos.