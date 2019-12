Em alusão ao Dezembro Vermelho, intensificada ações de prevenção do vírus HIV

02/12/19 - 09:11:28

Em novembro de 2017 foi sancionada a lei que instituiu o “Dezembro Vermelho”. Desde então, além do Dia Mundial Contra a Aids, comemorado no dia 1º de dezembro, passaram a ser intensificadas durante o último mês do ano as ações de prevenção, proteção, assistência e promoção dos direitos humanos de pessoas que vivem com o vírus HIV e aids. Em Aracaju, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), dará início, nesta segunda-feira, dia 2, a uma programação especial alusiva a esta campanha, que se estenderá até o dia 20.

Com isso, a SMS tem como principal objetivo informar e provocar reflexão de que é possível viver com HIV sem estigma e preconceito. Em Aracaju, 5.255 pessoas fazem uso do medicamento e cerca de 4.700 são atendidas no serviço ofertado pela rede municipal de saúde, sendo que as demais são acompanhadas pelo Hospital Universitário ou pela rede particular.

“Temos uma média entre 60 a 80 novos casos chegando por mês ao nosso serviço e essas pessoas vêm de várias partes do estado. Uma campanha como a do Dezembro Vermelho vem para fortalecer as ações e, sobretudo, ressaltar a importância da prevenção. Uma das nossas maiores preocupações é com o diagnóstico tardio, e isso é justamente o ponto que acaba levando ao óbito muito cedo”, destaca a coordenadora do Programa de ISTs da SMS, Débora Oliveira.

Para além da programação especial organizada para este mês de dezembro, a Secretaria Municipal da Saúde proporciona assistência, tanto para quem ainda não teve o diagnóstico como também para os que já têm a confirmação positiva para HIV/Aids.

Serviços

É no Centro de Especialidades Médicas (Cemar) do Siqueira Campos que as pessoas vivendo com HIV/AIDS são atendidas e acompanhadas. Além disso, a Prefeitura também oferta testes rápidos de detecção através do Previna Móvel, um veículo adaptado que realiza um primeiro diagnóstico e faz o encaminhamento para o serviço, caso seja detectado algum caso.

“Além disso, realizamos ações de promoção dentro da atenção básica, nas escolas e em ONGs. Temos ainda o Consultório de Rua e a Redução de Danos para trabalhar com um grupo mais específico. Atuamos através de palestras educativas e buscamos sempre incentivar a realização dos testes periodicamente a fim de possibilitarmos o diagnóstico precoce e, sem seguida, o tratamento o mais rápido possível”, ressalta Débora.

Outro serviço ofertado pelo município através dos hospitais Fernando Franco e Nestor Piva é a Profilaxia Pós-Exposição (PEP), que é a disponibilização de medicamentos antiretrovirais por pessoas após um possível contato com o vírus HIV em situações como violência sexual; relação sexual desprotegida (sem o uso de camisinha ou com rompimento da camisinha), acidente ocupacional (com instrumentos perfurocortantes ou em contato direto com material biológico).

Já o serviço de Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PREP), que é o uso preventivo de medicamentos antes da exposição ao vírus do HIV para reduzir a probabilidade de infecção, pode ser acessado através do Ambulatório Infectologista do Hospital Universitário.

Combate ao preconceito

Antigamente, o tabu a respeito do HIV/Aids era um dos fatores que dificultavam o diagnóstico e tratamento, o que levava à morte de maneira muito rápida e sofrida. Hoje, apesar da abertura do diálogo e da comunicação ser mais abrangente e múltipla, o preconceito ainda existe, muitas vezes, inclusive, do soro positivo contra ele mesmo. Cuidar do psicológico das pessoas que tiveram o diagnóstico positivo para a doença é um dos desafios das equipes da Saúde e uma meta a ser cumprida a fim de levar mais qualidade de vida a essas pessoas.

“Uma das nossas preocupações é com estigma e preconceito. As pessoas com HIV/Aids precisam falar que têm a doença e se sentirem livres. Precisamos fazer com o que o quadro mude. Trabalhar com os que já descobriram a doença para que façam o tratamento e, sobretudo, para que se enxerguem de forma mais solidária. É extremamente importante que se entenda que é possível viver muito bem com a doença. Para se ter uma ideia, temos pacientes com aids há 25, 30 anos. Então, é necessário abrir a mente para as possibilidades porque apoio a SMS dá e todo o tratamento está à disposição”, reforça a assessora técnica.

Sobre a doença

A Aids é uma doença causada pelo vírus HIV, geralmente por contato sexual desprotegido com pessoa contaminada, mas pode ser também transmitida por transfusão sanguínea e compartilhamento de objetos perfurocortantes. Diferentemente do que muitos pensam, ser HIV positivo não é o mesmo que ter Aids. A Aids é o estágio mais avançado da doença, quando o sistema imunológico encontra-se bastante debilitado.

É uma doença que não mata por si só. Por causar um grande impacto no sistema imunológico, o paciente fica sujeito a doenças oportunistas, como a pneumonia, que surgem no organismo nesse momento de fraqueza. Assim sendo, não se morre de Aids, morre-se das complicações geradas pelas doenças oportunistas.

Programação da campanha

De acordo com Débora Oliveira, a Prefeitura de Aracaju promoverá um mês com atividades amplas. “Durante a programação falaremos sobre o diagnóstico precoce, estigma e preconceito, sempre abordando o assuto de maneira simples: ‘como é que pega, como não pega, como é conviver com uma pessoa com HIV’, justamente para instigar as pessoas a cessarem com o preconceito. Trabalharemos com o diagnóstico e o cuidado compartilhado”, detalhou.

Programação:

02/12 – Minuto da Prevenção na UBS Santa Terezinha

03/12 – Oficina caso a caso na UBS Geraldo Magela

04/12 – Minuto da Prevenção na UBS Marx Carvalho

05/12 – Minuto da Prevenção na UBS Manoel de Souza

06/12 – Oficina caso a caso na UBS Carlos Fernandes

09/12 – Oficina caso a caso na UBS José Calumby

10/12 – Oficina caso a caso na UBS Carlos Hardman

Oficina caso a caso na UBS Onésimo Pinto

Oficina caso a caso na UBS Carlos Augusto César Leite

11/12 – Oficina caso a caso na UBS Irmã Caridade

12/12 – Minuto da Prevenção na UBS José Calumby

13/12 – Fórum Perinatal no auditório da SMS

16/12 – Minuto da Prevenção na UBS Ministro Costa

17/12 – Minuto da Prevenção na UBS Irmã Caridade

18/12 – Minuto da Prevenção na UBS Lauro Dantas

19/12 – Oficina caso a caso na UBS João Oliveira

Oficina sexualidade UBS Walter Cardoso

Divulgação Boletim Epidemiológico HIV/Aids

20/12 – Oficina Caso a caso na UBS Dona Jovem

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE