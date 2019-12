GOVERNO DO ESTADO ADQUIRE MIL COLETES BALÍSTICOS PARA A POLÍCIA MILITAR

02/12/19 - 13:48:24

O Governo do Estado de Sergipe acaba de adquirir mil novos coletes balísticos para a Polícia Militar com o objetivo de oferecer melhores condições de trabalho para os profissionais da Corporação e reforçar as ações de segurança desenvolvidas em todo o estado.

As aquisições dos novos coletes balísticos fazem parte de uma aplicação na ordem de um milhão de reais, fruto das atuais politicas governamentais, que visam à melhoria dos equipamentos logísticos da tropa.

“O investimento realizado pelo Governo do Estado é de suma importância para a melhoria das condições de trabalho dos homens e mulheres da Polícia Militar, que trabalham incansavelmente em prol da segurança dos sergipanos”, comentou o comandante-geral da PM, coronel Marcony Cabral.

O processo para aquisição do equipamento, considerado indispensável na rotina do policial militar, foi conduzido pelo chefe da 4ª Seção do Estado Maior, coronel Carlos Rolemberg. De acordo com o oficial, uma das principais exigências para a aquisição dos coletes foi a aprovação dos mesmos nos testes que seguem as normas internacionais de qualidade. Para isso, uma comissão composta por policiais militares do Setor de Armamento e Munição (Sam) da PMSE participou de uma série de exames balísticos, realizada na cidade de São Paulo, onde foi comprovada a excelente qualidade dos coletes.

Ainda segundo o coronel Rolemberg, todos os coletes que estiverem com o prazo de vencimento ultrapassado serão recolhidos e trocados por novos. “Estamos trabalhando intensamente para implementar as diretrizes do comando geral da Polícia Militar, que tem o objetivo de manter cada um dos nossos policiais com a cautela permanente do colete balístico”, explicou. A compra contemplou apenas coletes pequenos e médios, tendo em vista que a PM possui tamanhos grandes em quantidades suficientes.

“Estamos no caminho certo para equiparmos os nossos profissionais com o que a de melhor e, como consequência, melhorarmos ainda mais os serviços prestados pela Polícia Militar de Sergipe no âmbito da segurança pública”, finalizou o coronel Rolemberg.

Informações e foto PM/SE