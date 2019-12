Innovation Center recebe prêmio de melhor projeto de TI

02/12/19 - 12:55:50

Com um mês de atuação, o Innovation Center conquistou o primeiro prêmio na área de empreendedorismo e de Tecnologia da Informação pelo projeto executado. A premiação foi concedida pela Associação de gestores de TI, que atua há mais de 12 anos na área.

Para o CEO do Tiradentes Innovation Center, José Rabelo, o prêmio celebra a iniciativa inovadora do Grupo Tiradentes em implantar em Sergipe o primeiro Centro de Inovação voltado à Educação do Norte e Nordeste, cujo objetivo é qualificar professores no uso de tecnologias educacionais e desenvolver pesquisas em laboratórios de aprendizagem por meio de startups.

“O prêmio foi dado pelo conjunto da obra de todo o Tiradentes Innovation Center, que tem como objetivo de criar um centro de inovação para fomentar a criação e o desenvolvimento de Edtechs (empresas de tecnologia com foco em educação) e conta com diversos espaços de aprendizagem com foco em empreendedorismo, criatividade, inovação, cultura maker, educação e tecnologia. O Centro conta com parcerias estratégicas do Banco Santander, Cisco, Google, Samsung e de uma moderna infraestrutura de tecnologia para dar suporte aos projetos de inovação que serão desenvolvidos neste centro”, afirmou, explicando os critérios avaliados para a premiação.

O Prêmio Destaque Tecnologia da informação está na sua oitava edição e homenageia pessoas e empresas que têm contribuído à TI do nosso estado. Este ano, foram entregues os troféus Aluno Destaque de TI 2019; Professor de TI; Empresa do ano; Jovem Talento; Profissional de TI; Projeto do Ano; CIO – 2018.

Innovation Center

Desde sua implantação, o Innovation oferece Centro de pesquisas em tecnologias educacionais, Observatório de Educação e Centro de formação de professores em novas tecnologias, incubadoras/aceleradoras de EdTechs (statrtups voltadas para Educação) e eventos semanais sobre temáticas relacionadas a empreendedorismo, criatividade, cultura maker, inovação e tecnologia.

José Rabelo informou que, em um mês de atuação, já foram realizados 28 atividades como eventos e capacitações (palestras, bootcamps, meetups, treinamentos, encontros e similares), 24 atividades como reuniões, encontros e visitas e mais de 30 tours guiados.

“Entre os destaques mencionamos as capacitações de professores da rede pública na plataforma Google for Education, em parceria com a Secretaria estadual de Educação, o bootcamp engenharia – UNIT carreiras, o encontro da revisão e meeting da estratégia do grupo Tiradentes, ações do programa mentoria da Unit. É importante destacar que não iremos entrar em recesso, continuaremos realizando os eventos, recebendo visitantes que querem conhecer os espaços e suas iniciativas, recebendo as startups que começam a se instalar de forma definitiva no Innovation, entre diversas outras iniciativas que iremos divulgar nos próximos dias”, declarou.

O professor da Unit Fábio Gomes recebeu o prêmio de Destaque TI de Sergipe pelo projeto Digital SE, o qual envolve os sub-projetos Hemeroteca Digital de Sergipe e o Sefaz Digital. Ele leciona as disciplinas laboratório de Engenharia de Software, laboratório de programação, processamento digital de imagens, projeto de programação e Inteligência Artificial e acredita que a premiação fomenta a inovação.

“Atuo como voluntário nos projetos. Os alunos envolvidos recebem bolsas e nós atuamos no processo de digitalização de acervos históricos desses órgãos, retornando para a sociedade os resultados de nosso trabalho. Além disso, os órgãos colaboram com a educação dos alunos com bolsas de estágios para o projeto. O Innovation é uma oportunidade única, que traz para dentro da Universidade um debate necessário. Devemos fazer de Sergipe um estado mais competitivo e o Innovation tem esse papel, que também auxilia na criação de novos empreendimentos”.

