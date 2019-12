Instituto Banese e Governo de Sergipe realizam o Natal da Gente Sergipana

02/12/19 - 09:27:14

A edição 2019 acontecerá entre os dias 14 e 21 de dezembro e recordará os típicos natais aracajuanos

Todos os anos o Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda se reveste de luzes e cores para celebrar uma das épocas mais cheias de simbolismos: o natal. Em sintonia com as fachadas das casas, praças públicas, ruas e avenidas da cidade, o Museu da Gente Sergipana ganha o brilho do ciclo natalino, que não é refletido apenas pelas luzes de natal, mas por uma programação especial que já virou tradição: o Natal da Gente Sergipana, que este ano acontece de 14 a 21 de dezembro, no estacionamento do museu e na Praça Camerino.

Realizado pelo Governo de Sergipe e Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana, com o patrocínio do Banco Banese, Banese Card e Banese Corretora de Seguros, e apoio da Prefeitura de Aracaju, o Natal da Gente Sergipana terá como foco o resgate dos típicos natais em praças públicas, que marcaram a vida de gerações de sergipanos. Relembrar as comemorações natalinas nas praças, a exemplo do Parque Teófilo Dantas, onde o lendário Carrossel do Tobias, a roda gigante e as feirinhas eram grandes atrações, consiste em uma ação importante de preservação do patrimônio histórico e artístico-cultural sergipano, unindo as tradições ao contemporâneo.

A novidade dessa edição é que, além do museu, a programação se estenderá para a Praça Camerino, onde funcionará um parque de diversões e serão apresentados espetáculos teatrais, filarmônicas e corais. A programação no museu, no palco Serigy, contará com apresentações de grupos da cultura popular (Reisado e Pastoril), concertos com as Orquestras Sinfônica e Jovem, shows musicais ‘Tributo à Ismar Barreto’ e das bandas Clube do Rei e The Baggios. No estacionamento também será instalada uma roda gigante e funcionará a Feirinha da Gente, onde expositores comercializarão artigos tradicionais e contemporâneos, reunindo em um único espaço a diversificada e talentosa arte sergipana.

Nos dias da programação o Museu da Gente Sergipana funcionará em horário diferenciado, das 16h às 22h, tendo como atração especial um presépio em tamanho natural instalado no espelho d’agua da fachada principal do prédio. Já o Café da Gente funcionará das 11h às 22h. Toda a programação é gratuita e para todos os públicos. Confira abaixo mais detalhes.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

NATAL DA GENTE SERGIPANA

De 14 a 21 de dezembro

Das 16h às 22h

– Funcionamento do Museu da Gente Sergipana

– Parque de diversões Bazar Show (Praça Camerino)

– Feirinha da Gente (Museu)

DE 14 A 19

PALCO APERIPÊ – PRAÇA CAMERINO

Dia 14 (Sábado)

17h – Espetáculo ‘Pastoril de Cheiroso’ (Grupo Mamulengo de Cheiroso)

18h30 – Associação Filarmônica Lira Santana (Simão Dias)

Dia 15 (Domingo)

17h – Espetáculo ‘Tá Caindo Fulô: Auto do Deus Menino’ (Grupo Imbuaça)

18h30 – Filarmônica Associação Musical União Lira Paulistana (Frei Paulo)

Dia 16 (Segunda)

18h- Filarmônica Associação Musical Lira Santana (Aquidabã)

19h – Auto de Natal Sergipano (Escola do Legislativo da Alese)

Dia 17 (Terça)

18h – Orquestra Popular Villa Lobos

Coral Canarinhos de Aracaju

Dia 18 (Quarta)

18h – Filarmônica Nossa Senhora da Boa Hora (Campo do Brito)

Dia 19 (Quinta)

18h- Coral do Banese

18h30 – Coro Univox

DIAS 20 E 21

PALCO SERIGY – MUSEU DA GENTE SERGIPANA

Dia 20 (Sexta)

18h – Orquestra Sinfônica de Sergipe

E participações especiais: Amorosa, Patrícia Polayne e Bárbara Sandes

19h – Pastoril de Forges (Japaratuba)

20h – Show Tributo à Ismar Barreto

Dia 21 (Sábado)

18h – Orquestra Jovem de Sergipe

E participações especiais: Saulo Ferreira e João Ventura

19h – Reisado São José (Japaratuba)

20h – Show ‘Clube do Rei’

21h30 – Reisado Estrelinha do Nordeste (Aracaju)

22h – Show The Baggios

Por Tarcila Holanda