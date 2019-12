JOVEM DE APENAS 22 ANOS COMANDAVA FACÇÃO DO PCC NO ESTADO DE SERGIPE

02/12/19 - 17:14:03

A sergipana Sara Barbosa de Oliveira, de apenas 22 anos, foi presa na semana passada no estado de Roraima, acusada de comandar a facção criminosa em Sergipe, Primeiro Comando da Capital ()CC).

De acordo com o Ministério Público Estadual, Sara era a responsável pelo comando da ala feminina do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Sergipe.

Segundo relatos do relatou do promotor de Justiça Jarbas Adelino, “ela comandava tudo de Sergipe diretamente de Roraima. A ‘Sara’ era considerada a centralizadora. Se houvesse chefes, era a mais alta da hierarquia. Uma das características dela é ser muito violenta. Era quem administrava o PCC, seção feminina de Sergipe, já algum tempo e quem articulava mortes”.

Ela foi presa durante a operação flashback, no estado de Roraima. Lá, ela era dona de um salão de beleza mas, de acordo com a polícia, sua principal atividade era coordenar os crimes da facção no estado de Sergipe.

Com a prisão de “Sara” em Roraima, aumenta o número de pessoas presas durante a Operação “Flashback”, deflagrada na última quarta-feira, 27 de novembro, – 83 no total – e de estados participantes – agora são nove.

Foram expedidos 110 mandados, entre eles busca, apreensão e prisão. Deste total, 66 mandados de prisão só no Estado de Alagoas. Em Sergipe, a operação foi deflagrada nos municípios de Simão Dias, Itabaiana, Aracaju, Malhada dos Bois e no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan), em São Cristóvão.

Foto SSP