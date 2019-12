Líder dele mesmo

02/12/19 - 07:49:57

Oposição ao governo de Sergipe e pré-candidato a prefeito de Aracaju, o jovem deputado Rodrigo Valadares (PTB) caminha, a passos largos, para o isolamento político. Na Assembleia, os outros três parlamentares oposicionistas discordam de seus rompantes e não apoiam seu projeto de governar a capital. Depois de dizer o diabo a quatro sobre o senador Alessandro Vieira, Rodrigo viu sumir qualquer possibilidade de apoio do partido Cidadania. E isso após ter brigado com o empresário João Tarantela, fundador do PSL em Sergipe. Embora seja o crítico mais ácido do governo Belivaldo Chagas (PSD), o petebista não tem a simpatia de qualquer setor da oposição sergipana, numa clara evidência de que está pregando no deserto. A continuar atirando pra todos os lados, como se fosse uma barata tonta, o deputado de primeira viagem não chegará a lugar algum. Alguém precisa dizer ao dito cujo que ninguém é líder de si mesmo. Marminino!

Escalando o time

A oposição já tem um nome para disputar a Prefeitura de Itabaiana: é o empresário Edson Passos. O lançamento da pré-candidatura foi feito pelo presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB). O candidato a vice na chapa encabeçada por Edson está entre Roseli Andrade, esposa de Bispo, Ricardo da Barbosa e Conceição da Lindolar. Dono da Ethos Incorporadora, Edson Passos é um ex-feirante que se formou em Arquitetura e Urbanismo, tornando-se um bem sucedido empresário em Itabaiana. Essa disputa na Serra promete. Vixe!

Sem surpresa

A professora aposentada Alba de Ailton (MDB) é a nova prefeita do município sergipano de São Francisco. Sua vice é petista Desirê Hora. A chapa MDB/PT foi eleita, ontem, com 1.844 votos (65,07%), ficando bem à frente do 2º colocado, Luan Araújo (PSB), votado por 990 dos 2.987 eleitores. Os votos do pedetista José do Carmo Filho não apareceram porque a candidatura dele está sub júdice. Alba é esposa do ex-prefeito Ailton Nascimento (MDB). O mandato dela será de apenas um ano, com direito a disputar a reeleição. Aff Maria!

Zero à esquerda

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) não é líder da oposição sergipana coisíssima nenhuma. Pelo menos é isso que pensa o ex-deputado federal André Moura (PSC), derrotado justo por Alessandro na disputa para o Senado. Entrevistado pelo site Universo Político, Moura diz que, mesmo sem mandato, já fez muito mais por Sergipe do que Vieira. Segundo o agora secretário do governo carioca, o senador vai completar um ano no Senado e até o momento não fez nadica de nada por Sergipe: “Eficiência zero”, dispara André. Crendeuspai!

Quebra de braço

A briga entre o governo de Sergipe e os professores estaduais promete vários raunds. Em greve, os educadores dizem que o governador Belivaldo Chagas (PSD) os elegeu como inimigos nº 1. Os grevistas juram que o Executivo quer extinguir o triênio, acabar com a redução da carga horária dos professores em sala de aula, e dificultar as incorporações de vantagens aos salários. Como se diz lá em Carira, aí também já é demais também!

Amorim na serra

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) prestigiou, ontem, a inauguração da praça Marcelino Andrade, em Itabaiana. Coube a ele, juntamente com a senadora Maria do Carmo Alves (DEM), descerrar a placa comemorativa do empreendimento. A presença de Amorim na festa organizada pelo prefeito Valmir de Francisquinho (PR) fez aumentar as apostas sobre uma possível candidatura do tucano a prefeito de Itabaiana. Homem, será?

Mãos ao alto

Cerca de 70% da população sente que as polícias cometem excessos de violência no exercício da função. Segundo pesquisa do Datafolha, o percentual sobe entre jovens com idade entre 16 e 24 anos, chegando a 75%. Mais da metade da população (53%) tem medo de ser vítima de violência por policiais civis e 59% temem ser agredidos por policiais militares. O índice também sobe entre os jovens – 60% têm medo da Polícia Civil e 67%, da Polícia Militar. Cruz credo!

Sinuca de bico

O Jornal da Cidade publica que o vice-presidente da Assembleia, deputado Francisco Gualberto (PT), está numa sinuca de bico. “Crítico ferrenho do presidente Jair Bolsonaro, ele vociferou críticas às reformas Trabalhista e da Previdência. Agora, vai se deparar com o projeto de reforma da Previdência estadual. Servidores e lideranças de esquerda vão cobrar coerência do deputado petista, que apoia o governo Belivaldo”. Arre égua!

Dinheiro fácil

Sugestão para os pré-candidatos que não sabem como conseguir dinheiro para gastar na campanha eleitoral de 2020: peguem R$ 4,50 e façam uma fezinha na Mega-Sena. A loteria está acumulada, devendo pagar, quarta-feira, R$ 50 milhões a quem acertar sozinho as seis dezenas sorteadas. De uma coisa pode ficar certo: para alguns pré-candidatos a prefeito e vereador é mais fácil ganhar a bolada da Mega-Sena do que conseguir os votos suficientes para se eleger. Danôsse!

PSB massacrado

E o ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB) deu com os costados, ontem, em Canhoba. Foi rever velhos amigos e discutir as eleições de 2020 com lideranças políticas do município. Enquanto o ex-senador degustava uma saborosa galinha caipira com os aliados de Canhoba, Luan Araújo, candidato do PSB a prefeito de São Francisco, tomava uma verdadeira surra de Alba de Ailton (MDB). A emedebista teve 1.448 votos, enquanto o aliado de Vavá foi votado por 990 eleitores. Homem, vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Razão, em 18 de dezembro de 1910.