Linha de ônibus volta a circular a partir de segunda-feira em Aracaju

02/12/19 - 06:59:49

A partir desta segunda-feira (2), a linha de ônibus 613 – Bairro Industrial/Mercado volta a operar em Aracaju. No mesmo dia, haverá reajustes no itinerário das linhas 608 – Hospital Universitário/Mercado e 614 – Sanatório/Centro.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT), informa que a linha 613 vai voltar a circular com itinerário ampliado até o Alto da Jaqueira.

A linha 614 deixará de realizar o serviço circular e seguirá, vindo do Centro, pelas ruas Cláudio Batista e Nossa Senhora da Glória, até o Alto da Jaqueira (fim de linha), onde retorna e segue para a região central da Avenida Visconde de Maracaju.

Para diminuir o tempo de viagem da linha 608 até o Terminal de Integração do Mercado, após a Rua Cláudio Batista, os ônibus desta linha vão seguir pela Rua Artur Fortes.

Com a mudança de circulação da Rua Cláudio Batista, a SMTT informa que no Bairro Santo Antônio, houve a necessidade de fazer alterações nas linhas. A 050 mudou o sentido de atendimento e a 614 passou a realizar o serviço de circular, passando pelo Hospital Universitário, seguindo pela Rua Nossa Senhora da Glória até o Alto da Jaqueira, prosseguindo em direção ao Terminal Centro pela Estrada do Engenho Novo, Avenida João Rodrigues e Terminal Mercado.

Foto: Marcelle Cristine/SMTT