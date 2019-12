MAIS UM PRÊMIO DE R$ MEIO MILHÃO DA LOTERIA FEDERAL SAI PARA SERGIPE

02/12/19 - 07:09:20

Pela terceira vez neste ano, prêmio da Loteria Federal sai para a capital sergipana e novamente com valor de R$ 500 mil.

O sorteio aconteceu no último sábado, 30, no Espaço Loterias, em São Paulo. A aposta sortuda conseguiu acertar o primeiro prêmio (48.012) do concurso 5.445 da Loteria Federal.

A aposta foi feita em Aracaju, na Jardins Loterias. Confira o resultado abaixo:

Destino Bilhete Valor do Prêmio (R$) 1º 48012 500.000,00 2º 35397 27.000,00 3º 16226 24.000,00 4º 16571 19.000,00 5º 56410 18.329,00

Aracaju da sorte

No dia primeiro de novembro deste ano, outro prêmio de meio milhão de reais saiu para Aracaju após alguém acertar o primeiro prêmio da Loteria Federal. Fato semelhante também ocorreu no mês de maio.

Fonte Portal de Notícias Edelson Freitas