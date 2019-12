O advogado Thiago Menezes (Botinha) foi homenageado sábado (30/11)

02/12/19 - 15:00:39

O advogado Thiago Menezes (Botinha) foi homenageado sábado (30/11) pela juventude do seu partido, a JMDB, pelo seu trabalho e contribuição, com a sua militância, para o protagonismo da juventude e do próprio MDB.

No mês de outubro, Thiago já tinha sido homenageado pelo Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) e Conselho Nacional da Juventudw (Conjuve), “pelos relevantes serviços prestados ao país, através da sua contribuição nas políticas públicas da Juventude”.

Atualmente, Thiago Botinha reside em Manaus, onde exerce um cargo público, pela sua experiência adquirida como coordenador-geral de Relações Institucionais da SNJ/PR e Coordenador Nacional do Programa ID Jovem.