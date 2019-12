O PT e a campanha de 2020

02/12/19 - 00:01:24

Rômulo Rodrigues é um ‘arquiteto’ da política e faz avaliações interessantes sobre algumas projeções para o futuro. Filiado ao PT e sempre integrado a uma estrutura ‘dos bem pensantes’, ele projeta com certa ironia, mas competência, um esboço de como será o seu partido nas eleições futuras, lógico que seguindo o momento de reavaliação do atual quadro político, ainda nebuloso.

Rômulo também sabe filosofar para chegar a um ponto de partida. Recentemente disse, através de escrito enviado via zap, que “os cientistas do marketing, quando foram solicitados, na farra da privataria tucana, para criarem novos nomes de beneficiárias, não foram muito longe e apelaram para a teoria dos contrários”. E explicou: “um grupo criou a Vivo como contrário de morto; outro criou a OI como contrário de tchau, e outro a Claro como contrário de escuro. Ai, um grupo voador, que não conseguiu entender o momento, criou a TIM, que não é contrário de nada”.

O ilustrado petista avalia que o discurso do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, no encontro nacional do PT, foi a mais brilhante análise de conjuntura sobre o momento. Mas admite, entretanto: “ao que me parece, o senador Rogério Carvalho, a vice-governadora Eliane Aquino, o deputado federal João Daniel e o vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, não entenderam”.

Rômulo diz que se estiver certo e, as pesquisas do Ibope, Vox Populli e outros institutos, principalmente o de Marcos Coimbra, o Partido dos Trabalhadores é o único que vai definir o embate plebiscitário de 2020, nas capitais. “Quando todo mundo fala em novo, quem tem o novo, em Aracaju, é o PT”.

Rômulo Rodrigues garante que “tem um quadro novo, com liderança comprovada, em todos os movimentos vivos do Estado, como o sindical, social, plural, da juventude, racial e enfrentamento o editamento policial bolsonarista, fora a formação política acadêmica, essencial para o momento”. Para ele “se caciques do PT quiserem disputar junto à sociedade e comprovar que são de um partido que tem a preferência de mais de 27% do eleitorado, a saída é por aí. Fora disso, é balcão de negócios”.

Na realidade o Rômulo Rodrigues, que sempre foi bem ouvido por velhos e novos companheiros petistas, expõe necessidade de mudanças e ampliação dos quadros do PT, sem ainda citar nomes. Aparentemente relata que há algo a mudar para o partido manter e assegurar a sua presença firme junto ao eleitorado, principalmente nesse momento em que não basta a indicação maior, mas um consenso em termos de mudanças, para assegurar o protagonismo que ainda se revela presente nas disputas eleitorais.

No fundo ele chama a atenção para a necessidade de mudar sem alterar projetos e fixando um pensamento progressista que não vá além dos interesses maiores.

O ex-presidente Lula baixou o tom de voz. Foi recomendado a isso por aliados e amigos que convivem as seu redor. Lula deixou a prisão sem perceber que nasceu um bloco que polariza com petistas em ações e atos, pregando exatamente o contrário do que sempre ouviu do petismo, exclusivo em suas posições. A credibilidade foi atingida visivelmente. É visto que quem polariza não revela preocupação com o social, mas se mostra disposta a desnudar tudo que levou setores petista a perder o controle do que levava às ruas como mobilização, ação que denominava de conservador.

Não é mais apenas a palavra do líder que provoca mudanças ou implanta o novo, mas a busca da unidade e a ascensão de que tem condições de assumir um comando partidário sem ser uma única voz. O quadro mostra que tudo faz a diferença, inclusive ser sério, transparente e, acima de tudo, honesto.

Desculpas não aceitas

Durante o jantar oferecido pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) aos deputados da base aliada, quinta-feira passada, apenas nove deles compareceram.

*** Serão necessários 16 votos para o Governo aprovar a reforma da Previdência e a ausência dos sete serviu de comentários.

*** Segundo um parlamentar “todos deram desculpas”, mas faltaram “porque são contra ou por medo”.

Posição petista

Durante encontro de alguns deputados na sexta-feira, o comentário era de que “ou o PT, como aliado, toma uma posição favorável publicamente à reforma, ou alguns deputados seguem os petistas”.

*** – Ou o PT sai dos espaços que ocupa no Governo ou os deputados acompanham a decisão petista contra a reforma e não perdem nada, disse um deles.

Simples assim

Esses deputados acham que PT tem que defender a reforma da previdência publicamente. Se não acontecer, todos podem se sentir liberados em relação ao voto.

*** – A vice-governadora Eliane Aquino deve ir às ruas, rádios, grupos e redes dizer que também defende a reforma. Simples assim! – sugeriu um outro parlamentar.

Questão é o Outdoor

O problema dos deputados, em relação a PT, é o fato de a legenda ter espalhado vários outdoor pela cidade, exatamente contrário à reforma e ameaçando expor os nomes dos que votaram a favor.

*** Os parlamentares acham que, agindo assim, o PT se revela contra o Governo Belivaldo.

Luciano lança chapa

O presidente da Assembleia Legislativa foi o primeiro a fazer indicação de candidato à Prefeitura de Itabaiana. É o empresário Edson Passos, que vai fortalecer o seu grupo.

*** A formação da chapa será feita mais adiante e o nome do provável vice está entre sua mulher, Roseli Andrade, Ricardo da Barbosa e Conceição da Lindolar.

Eliane inaugura praça

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) esteve no sábado em Indiaroba. Inaugurou a Praça Marcelo Deda e mais duas obras, que foram emendas postas pelo então deputado Jony Marcos (Republicanos).

*** O ex-deputado também estava lá e os dois se cumprimentaram. Eliane confirmou o encontro, mas adiantou que “não teve a menor chance de conversar política, no meio de tanta gente”.

Vereador e laranjas

Vereador de Simão Dias agencia empresas em processos licitatórios nos Estados de Sergipe, Alagoas e Bahia, Ele comanda as três empresas em nome de ‘laranjas’.

*** Em alguns casos o próprio vereador participa dos processos como procurador das empresas.

*** Há informação de que MP já investiga e o crime maior é a ilegalidade nos procedimentos.

MDB está em paz

Jackson Barreto, Fábio e Sergio Reis (todos do MDB) tiveram reunião em Lagarto e conversaram sobre os diretórios municipais e a política da cidade.

*** A conversa teria sido “boa e produtiva” em razão da busca pela unidade. Algumas pequenas divergências foram sanadas e respeitadas.

*** Fábio pediu para JB permanecer no partido, inclusive pensando em 2022.

Com dois pés no DEM

O deputado estadual Zezinho Guimarães [ainda MDB] abriu bem o jogo em relação à troca de partido: “já estou com os dois pés no Democratas (DEM).

*** Ao lado da senadora Maria do Carmo e do ex-deputado José Carlos Machado, Zezinho Guimarães sentiu-se à vontade no evento “DEM Mulher”.

*** Quarta-feira Zezinho viaja a Brasília para uma conversa definitiva com D. Maria e Machado. A partir daí passa a pensar na filiação definitiva ao DEM.

Garibaldi também

O deputado estadual Garibaldi Mendonça (MDB) também está decidido: vai filiar-se ao DEM. O seu filho, Breno Mendonça, será o presidente do Diretório Municipal da sigla em Sergipe.

*** Garibaldi, inclusive, está em São Paulo, onde faz revisão do enxerto a que se submeteu nos quadris, no meio do ano.

TCE julga quinta-feira

O pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE) julga na quinta-feira o processo de desaposentadoria do conselheiro afastado Flávio Conceição.

*** Caso a corte vote pelo retorno de Flávio, o conselheiro Clóvis Barbosa será afastado.

Galinha de capoeira

O ex-senador Valadares (PSB) almoçou ontem, no povoado Frutuoso, em Canhoba, uma caprichada galinha de capoeira, ao lado do líder político Devinho e da “anfitriã vereadora Mirelle”.

*** – Estavam também o vereador Paulinho de Amparo e outros amigos…

Rogério denuncia

Rogério Carvalho diz que a revista Carta Capital, com o repórter André Barrocal, fez matéria sobre as informações que ele trouxe na CPI das Fake News. E pede: “e tiverem informações sobre o assunto, entrem em contato”.

*** – As pessoas estão mobilizando para impedir mais esse crime contra a democracia.

Ciranda doida

O senador Alessandro Vieira analisa: “todos os universitários são drogados, porque alguns são. Todos os eleitores de Bolsonaro são fascistas, porque alguns são. Todos que fazem críticas ao governo são de esquerda, porque alguns são”.

*** E conclui: “essa é a ciranda doida e radical do Brasil, que impede o diálogo e retarda soluções”.

Um bom bate papo

Não mentir – Subtenente Edgard diz: “prefiro ser criticado por falar o que penso, do que ser politicamente correto, ou seja, mentir”.

Natal com luz – Acendem-se hoje as luzes do Natal Iluminado na Praça Fausto Cardoso, montado pela Fecomércio. A praça é atração no período natalino.

Nome cotado – O ex-deputado Sérgio Reis (MDB) é um nome citado pelo grupo para ser candidato a prefeito de Lagarto.

Daniela prefeita – O grupo que fala na implantação da nova política ainda sonha com a candidatura da delegada Daniela Garcia à prefeita de Aracaju.

Chamado papelão – Diz o colunista Kennedy Alencar: Ao se unir à posição majoritária que o derrotou no STF, Dias Toffoli faz o chamado papelão.

Expansão política – Começa a circular informações de que o ex-deputado federal André Moura está empolgado com a sua expansão política no Rio de Janeiro.

Mantém vínculo – André Moura tem deixado bem claro que o seu vínculo político é Sergipe e não deixará o Estado mesmo que seja para o Rio.

Tentar mandato – Aliás, a filha de André, Yandra Moura tem representado o pai em atos nos municípios. Não é difícil tentar um mandato futuramente.

Cheque especial – A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), se manifesta contra as recentes medidas anunciadas pelo governo para limitar os juros do cheque especial.