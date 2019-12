Papai Noel já faz a alegria e ficará até a véspera de Natal

02/12/19 - 13:27:09

Desde que recebeu simbolicamente as chaves da cidade das mãos do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, o aposentado Almir Gonçalves, 66, que se transformou pela segunda vez no Papai Noel do Centro da cidade, já faz a alegria das crianças, comerciários e freqüentadores do comércio central, especialmente dos clientes que para lá recorrem às compras de final de ano.

A sua casinha, instalada na confluência dos calçadões das ruas Laranjeiras com João Pessoa, é alvo para visitação e principal atração das crianças e famílias que levam seus “pequeninos” para uma sélfie ou aparição pública com o “Bom Velhinho”.

De acordo com Brenno Barreto, que preside a CDL, entidade que patrocina a permanência de Papai Noel até o dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o Bom Velhinho estará todos os dias, manhãs e tarde, para fazer a alegria do Centro da cidade.

“Os parceiros da CDL nessa empreitada são o Banese Card, Acese, Sebare e Fecomércio, além de lojas da cidade que nos ajudam nesta logística”, acrescenta Brenno.

O Papai Noel é um dos símbolos da Natal e ele esteve presente na sexta-feira, 29, durante a abertura do Natal Iluminado, bancado pela Fecomércio, entidades lojistas, Prefeitura de Aracaju e Governo do Estado. Ele inaugurou sua casinha ao lado dos presidentes da CDL, Brenno Barreto, e da FCDL/Sergipe, Edivaldo Cunha, além de autoridades representadas do poder público. O presidente da Fecomércio, Lárecio Oliveira, acompanhou de perto toda a solenidade do Natal Iluminado.

Polícia e Horário Estendido – A pedido da CDL e entidades do comércio, também a Polícia Militar de Sergipe e Guarda Municipal passam a fazer um patrulhamento especialmente de todas as áreas de comércio da cidade em função das compras de final de ano e dilatação do horário de atendimento ao público, que passa a ser das 8 às 21h até o dia 15, e das 8 às 22h, até o dia 31, com ressalvas das vésperas de Natal e Ano Novo, 24 e 31, cujo horário será até às 17h.

Fonte e foto assessoria