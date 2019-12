PRESIDENTE DA JMDB/SE ELEITA SECRETÁRIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA A MULHER

02/12/19 - 04:58:09

Neste sábado, 30, durante as Convenções Nacionais dos Núcleos do MDB, em Brasília, a presidente do MDB Sergipe, Luana Oliveira, foi eleita secretária Nacional de Políticas para a Mulher do MDB Jovem.

O evento que está sendo marcado pela presença massiva de filiados ao MDB Sergipe selou a permanência do atual presidente da JMDB Nacional, Assis Filho. Luana, por sua vez, foi escolhida para representar as mulheres no núcleo.

“Fiquei extremamente feliz por fazer parte da executiva nacional da JMDB, de modo que esta função é a confirmação que estamos no caminho certo, mas consequentemente, trata-se de incentivo para podermos avançar mais e gerirmos ferramentas que proporcionem o acesso da mulher à boa política. A fim de expandirmos a participação de jovens mulheres talentosas que possam contribuir com o debate público de acordo com a área que atuem”, disse Luana.

Deputados, vereadores e líderes do partido participaram da convenção. O recém-eleito presidente do MDB, Baleia Rossi, também fez questão de participar dos debates nos núcleos do partido.

Legenda foto: Assis Filho, presidente da JMDB reeleito, e Luana Oliveira, presidente da JMDB Sergipe

Assessoria de Comunicação