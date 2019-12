Radialista diz que deputado “passou” cheque sem fundos

02/12/19 - 05:30:09

O último domingo (01) que parecia ser tranquilo, acabou ficando agitado após uma postagem nas redes sociais feita pelo radialista Alex Carvalho, onde ele informa que tomou conhecimento de que um deputado teria passado cheques sem provisão de fundos.

A denuncia feita pelo radialista diz que “tem um deputado que passou dois cheques voadores de 20 mil e não pagou. Qual será”, questiona Alex.

Alex Carvalho afirma que tem cópia do cheque em mãos, diz que o deputado é “caloteiro” e diz que o parlamentar “é paladino da moralidade”. “Tenho as cópias dos cheques. E melhor o deputado caloteiro pagar. Próximo ano e eleitoral. Já pensou os cheques sem fundo do paladino da moralidade”.

Foto ilustração