Radiopatrulha recupera veículos roubados e prende quatro homens

02/12/19 - 10:08:20

A Polícia Militar, através do Batalhão de Radiopatrulha, efetuou, na noite deste domingo, 1º, a prisão de um quarteto, no bairro Cidade Nova, que havia tomado de assalto um HB20S de placa QMI-2053 e já planejavam com o uso de um outro carro, um Volkswagen Gol, deslocar o veículo roubado ao HUSE, para que no outro dia um suspeito ainda não identificado pegasse o carro.

Os militares do BPRp realizavam rondas na Grande Aracaju, quando receberam a informação que, próximo a Clínica São Marcelo, indivíduos, que cometeram um roubo a veículo, estariam em um carro, Volkswagen Gol de placa OZG-6646.

Diante da informação, os radiopatrulheiros deslocaram-se até o local informado, onde avistaram o veículo, realizaram uma aproximação policial e emanaram ordem para que os suspeitos desembarcassem do carro. Neste momento, os suspeitos desembarcaram do automóvel e empreenderam fuga, ocasionando um acompanhamento tático policial.

Os indivíduos foram alcançados, abordados e identificados como Arnaldo Vinicius Vieira Rosa, Jeferson Pinto do Nascimento, Diogo Alexandre Matos Correia e Thiago Vinicius Pinto Paixão.

Com eles foi encontrado a chave do HB20S que havia sido tomado de assalto a tarde.

Eles assumiram a autoria do roubo e informaram ainda não que levariam o carro roubado ao HUSE onde no dia seguinte, um suspeito ainda não identificado pegaria o veículo.

O caso foi encaminhado a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

Menor apreendido – Lucas Vinicius dos Santos, 18 anos, foi preso e M. A. L. J., 17 anos, foi apreendido, no início da madrugada desta segunda, 2, por militares do Batalhão de Radiopatrulha, no bairro Santa Maria, em poder de um revólver calibre .38 com 06 munições intactas do mesmo calibre.

Após o recebimento de uma denúncia anônima que dava conta de uma dupla suspeita portando arma de fogo e fazendo uso de entorpecente na Rua I, no Bairro Santa Maria, militares do BPRp deslocaram-se até o local informado e começaram diligenciar na região.

Ao avistarem os suspeitos, os policiais realizaram uma aproximação e procederam com a busca pessoal, onde encontraram um revólver calibre .38 com 06 munições intactas do mesmo calibre.

Os suspeitos e o armamento apreendido foram conduzidos a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram tomadas.

Fonte e foto assessoria