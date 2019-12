Rafael Vitti lembra primeira vez que viu a filha: ‘Tanta adrenalina que quase passei do ponto’. Ator, que faz participação na série ‘As Five’, diz que não descarta cerimônia de casamento

Só mesmo um bom projeto, e por um curto período, para tirar Rafael Vitti de casa e fazê-lo desgrudar da pequena Clara Maria, que completou um mês de vida dia 23/11. Sua filha com Tatá Werneck tem tomado todo o tempo do mais novo papai da praça – e com muito gosto -, mas o convite para gravar uma participação na série original do Globoplay, As Five, foi irrecusável. No spin-off de Malhação – Viva a Diferença, Keyla (Gabriela Medvedovski), Tina (Ana Hikari), Benê (Daphne Bozaski), Ellen (Heslaine Vieira) e Lica (Manoela Aliperti) voltam sete anos após o fim da novela.