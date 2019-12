Trechos das avenidas em obras ficam em meia pista nesta segunda, 2

02/12/19 - 05:38:47

Devido às obras de requalificação viária que a Prefeitura de Aracaju executa nos corredores Beira Mar, Augusto Franco e Centro/Jardins e também na avenida Antônio Cabral, o trânsito ficará em meia pista em alguns trechos dessas vias, nesta segunda-feira, dia 2.

Os agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) atuam nos trechos em obras para organizar o fluxo de veículos e minimizar possíveis transtornos. A SMTT recomenda aos condutores a utilização de rotas alternativas para evitar congestionamentos.

Corredor Centro/Jardins

A frente de trabalho da obra de recuperação das vias que compõem o corredor Centro/Jardins estará nesta segunda na rua Guilhermino Rezende, no trecho entre as avenidas Acrísio Cruz e Anísio Azevedo.

Corredor Beira Mar

A obra do corredor Beira Mar continua nesta segunda, concentrada no sentido Sul (Centro/praias) da via, no trecho entre as avenidas Paulo Silva e Murilo Dantas.

Corredor Augusto Franco

No corredor Augusto Franco, na segunda, o trabalho estará no trecho entre a avenida Desembargador Maynard e a Gonçalo Rollemberg Leite.

Antônio Cabral

Na avenida Antônio Cabral, o serviço será nesta segunda, no trecho entre a ponte da avenida João Rodrigues e o cruzamento com a avenida Coelho e Campos.