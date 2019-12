APÓS A ALESE, CÂMARAS DE VEREADORES SINALIZAM REDUÇÃO DO RECESSO

03/12/19 - 15:56:08

Após a campanha de mobilização para a redução do recesso parlamentar da Assembleia Legislativa de Sergipe aprovado no mês de novembro, o movimento Atitude Sergipe (MOVA-SE) tem se reunido com os presidentes das Câmaras Municipais sugerindo a redução do recesso parlamentar. Já sinalizaram a redução as Câmaras Municipais de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e agora foi a vez da Câmara de Riachuelo.

Na manhã desta terça-feira, 03/12, membros do MOVA-SE se reuniram com o vereador Berg Hipólito, presidente da Câmara de Vereadores de Riachuelo, e o vereador Helder de Pedão, para dialogar sobre a proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município que visa reduzir o recesso parlamentar da Casa Legislativa.

Atualmente, a Câmara de Vereadores de Riachuelo contabiliza um recesso parlamentar de 90 dias, que compreende de 15 de dezembro a 15 de fevereiro e de 30 junho a 1º de agosto.

Segundo o membro do MOVA-SE, Silberlan Junior, “o objetivo da reunião com os vereadores foi reforçar a importância da redução do recesso para a sociedade e solicitar agilidade na tramitação da proposta apresentada recentemente pelo presidente da Câmara”.

Sinalizando que seguirá o exemplo da Alese, o presidente da Casa de Leis disse: “o objetivo da proposta é fazer com que o poder legislativo esteja em consonância com a nova ordem imposta aos parlamentos mais modernos. Ademais, o parlamento municipal é cada vez mais convidado a dar exemplos de responsabilidade e efetividade de suas ações, que certamente passa pela produção legislativa, nas suas mais variadas formas, de acordo com a dedicação à missão confiada pela sociedade. A matéria já está protocolada e será subscritas por demais pares, que já sinalizaram o apoio, e ainda hoje entrará em pauta, para leitura da mesma”.

Em concordância, o vereador Helder de Pedão demostrou o seu total apoio à medida e enfatizou que a mudança promoverá a ampliação do período de discussão e atendimentos de demandas do município.

Fonte e foto assessoria