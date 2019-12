As obras do Joel é um sonho que se torna realidade, afirma Zezinho do Bugio

03/12/19 - 17:00:54

O evento que deu o ponta-pé inicial, realizado na manhã desta terça-feira (3), para as obras de infraestrutura do loteamento Joel Nascimento, localizado no conjunto Bugio, foi marcado por muita emoção de um dos maiores incentivadores, o vereador Zezinho do Bugio.

O parlamentar que esteve ladeado por outros vereadores, lideranças e diversos moradores da localidade, destacou a sua luta a favor das melhorias na comunidade. “Não é de hoje que frequento o Joel Nascimento. Vivo no Bugio desde criança e vi tudo isso crescer, exceto este lugar. Por isso, sempre tive um olhar especial por este povo. É tanto que, até antes de ter um mandato, já buscava melhores condições de vida para este povo tão querido. Nas chuvas, na poeira, na lama, enfim, nunca abandonei o Joel”, lembra Zezinho de forma emocionada.

O vereador lembrou ainda do compromisso firmado por ele ainda em tempo de campanha. “Eu falei e repito: se essas obras não saíssem, não precisavam votar mais em mim. Falo isso, porque sei que minha luta não era em vão. Meu mandato é para o povo, por isso, que este momento está sendo realizado”, exaltou o vereador.

Perguntado da importância do prefeito para que a obra acontecesse, Zezinho não hesitou em destacar que “Edvaldo é um dos melhores prefeitos da história”. “Quando Edvaldo me chamou para fazer parte da sua base, deixei bem claro que iria por saber que era o melhor projeto, mas também pedi que ele se comprometesse com o povo mais sofrido da zona norte. Vejam o que ele está fazendo. Nossa cidade virou um canteiro de obras, sobretudo, para o povo que mais precisa. O Joel Nascimento e o CIE foi uma das coisas mais importantes da nossa comunidade. Hoje, é dia de vitória, de alegria e de muita gratidão”, finalizou o vereador.

Investimentos

A obra do loteamento Joel Nascimento garantirá infraestrutura completa à localidade no valor estimado em mais de 3 milhões de reais. Serão contempladas 10 ruas (A, B, C, D, E, F, G, H, I e J) com serviços de terraplenagem, implantação de redes de água e esgoto, drenagem pluvial, construção de uma estação de tratamento de esgotos. As vias também serão pavimentadas e calçadas padronizadas serão construídas. O prazo para execução é de seis meses.

Por Marcos Simões

Assessoria de imprensa do vereador

Com informações da PMA