CAPITANIA DOS PORTOS DE SE ABRE INSCRIÇÕES PARA FORMAÇÃO DE PESCADOR

03/12/19 - 06:56:32

Estão abertas inscrições, até o dia 18 deste mês, no horário de 08h20 às 11h40, para formação de pescador profissional. A inscrição deverá ser feita, pessoalmente, no Grupo de Atendimento ao Público (GAP) da Capitania. O início das aulas será dia 27 de janeiro de 2020, com a duração de 15 dias úteis.

Segundo a Capitania dos Portos, o curso destina-se a habilitar brasileiros de ambos os sexos, maiores de dezoito anos, com escolaridade inferior ao 6º ano do Ensino Fundamental, que estejam trabalhando na atividade da pesca e pretendem ingressar como Aquaviário do 3º Grupo – Pescadores, Seção de Convés, com inscrição na categoria Pescador Profissional (POP), no nível de habilitação 1, para o exercício das capacidades previstas nas Normas da Autoridade Marítima; e qualificar o aluno para que, durante um ano de embarque, consolide o conhecimento, o entendimento e a proficiência necessários para exercer a função de Patrão de embarcações de pesca com AB menor ou igual a 10 e de potência propulsora até 170 kW, empregadas na navegação interior e na navegação costeira, conforme definido pela Capitania dos Portos (CP) de sua jurisdição.

O Edital do processo seletivo está disponível no site www.marinha.mil.br/cpse.

Outras informações podem ser obtidas junto à Capitania, através do número: (79) 3711-1614.

Fonte: Capitania dos Portos de SE