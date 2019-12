CASAL É PRESO APÓS FURTAR FORNO MICROONDAS E UM LIQUIDIFICADOR

03/12/19 - 15:28:33

Policiais militares do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) prenderam na noite desta segunda-feira (02) duas pessoas por suspeita de furto a um estabelecimento comercial no Parque dos Cajueiros, em Aracaju.

O fato foi registrado por volta das 22 horas, quando um policial que estava de plantão na sede do PPAmb percebeu que uma mulher passava várias vezes em frente à unidade policial em atitude suspeita. Com o apoio dos policias do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), a equipe flagrou a mulher e um homem em posse de um forno microondas e um liquidificador já na saída do parque.

Após abordagem, constatou-se que os objetos foram furtados de um dos quiosques do local. Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Plantonista.