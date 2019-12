DEPUTADO É CONTRA VETO A PROJETO QUE PREVÊ PSICÓLOGOS EM ESCOLAS

03/12/19 - 14:17:54

Por entender a importância de psicólogos e assistentes sociais nas escolas, o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania 23), utilizou o pequeno expediente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta terça-feira (3), para se pronunciar contra o veto do governador Belivaldo Chagas ao Projeto de Lei (PL) 176/2019 de autoria do deputado Zezinho Guimarães que dispõe sobre a presença de psicólogo e assistente social nas redes de ensino fundamental.

Segundo o parlamentar, a presença dos profissionais não ajuda somente os alunos, mas também os professores e servidores dos colégios. “Esse projeto foi aprovado por diversos parlamentares, pois eles entenderam a importância dos psicólogos e assistentes sociais nas escolas, mas o governador não. Precisamos que os parlamentares se unam e derrubem o veto de Belivaldo Chagas”, afirmou Dr. Samuel.

Na avaliação do deputado, não precisa ser autor do projeto para defendê-lo. “Eu votei no PL por acreditar nas premissas que ele compõe. Dentro de alguns dias vamos apreciar esse veto do governo, por isso peço aos colegas atenção, pois devemos defender nossas crianças e adolescentes e esses profissionais são muito importantes no acompanhamento deles”, disse.

