DETENTO É ENCONTRADO MORTO DENTRO DE CELA NO PRESÍDIO DE AREIA BRANCA

03/12/19 - 06:00:13

Um detento identificado como Josino Pereira Barreto Neto, 21 anos, e que estava recolhido no Presídio Antônio Carlos Nogueira Nascimento em Areia Branca, foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (02) com sinais de agressão. O detento foi encontrado na cela 8 da Ala B.

Em nota, o Desipe diz que os agentes prisionais foram acionados e encontraram o interno com sinais de agressão no interior da cela, mas já sem vida.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou que já iniciou as investigações do caso. Um procedimento administrativo e um inquérito policial foi aberto com o intuito de identificar os responsáveis pelas possíveis agressões.