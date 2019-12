EM NOTA, ELBER BATALHA FILHO DIZ QUE LAMENTA DECISÃO DO PAI DE DEIXAR O PSB

03/12/19 - 05:00:18

O suplente de ex-senador Elber Batalha deixou definitivamente o PSB, partido em que sempre esteve filiado, seguindo orientação do ex-senador Valadares. Elber diz que vai se filiar ao PSD e continuará “sempre ao lado do governador Belivaldo Chagas, de quem nunca me afastei”.

Após as declarações do pai, o filho, vereador Elber Batalha Filho emitiu uma nota e disse lamentar que o pai deixe o PSB.

Veja o que diz a nota de Elber Batalha

Na condição de presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Aracaju-SE, lamento a desfiliação partidária do meu pai, Dr. Elber Batalha, valoroso militante do partido que muito contribuiu para o crescimento da nossa sigla em Sergipe.

Dr. Elber Batalha, que por anos seguiu o grupo político liderado pelo ex-Senador Antônio Carlos Valadares, ocupou vários cargos de destaque na nossa política como o de secretário adjunto de Estado no Governo Valadares, de defensor geral do Estado de Sergipe (à época, cargo de indicação política) no Governo Marcelo Déda e foi por 16 anos suplente de senador da República do senador Antônio Carlos Valadares, tendo assumido o Senado Federal no ano de 2018.

Na condição de filho, sou eternamente grato a meu pai, responsável pelo meu ingresso na vida pública e, mesmo respeitando, lamento muito a decisão dele de se desligar do partido. De minha parte, seguirei filiado ao PSB, partido pelo qual fui eleito vereador de Aracaju por 3 mandatos, como também, por indicação, exerci os cargos de secretário de Estado do Turismo e da Cultura em dois governos. O PSB vive um momento de renovação e, nessa hora, considero que meu papel não pode ser outro, senão o de colaborar com a reforma interna do meu partido.

Como filho, me reservo o direito de continuar amando meu pai incondicionalmente, não permitindo, no que depender de mim, que as relações familiares ou de amizade sejam contaminas pelo radicalismo doentio que vem assolando nossa sociedade. Democracia é isso, respeitarmos as opiniões alheias.

Elber Batalha Filho

Presidente do Diretório Municipal do PSB Aracaju/SE

