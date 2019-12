Escola de Governo promove mais um curso para servidores públicos

03/12/19 - 05:00:41

Servidores de diferentes órgãos do Estado participam nesta semana de mais um curso de capacitação oferecido pela Secretaria de Estado da Administração (SEAD), através da Escola de Governo, em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV). O curso de Contratos Administrativos e o seu Gerenciamento está sendo ministrado pelo professor André Correa Teles, desta segunda-feira, 02, até a próxima sexta-feira, 06. Tem duração de 4h.

O professor André Teles afirma que o objetivo principal do curso é mostrar como funciona a modelagem de um contrato, quais os erros cometidos pelo fornecedor ou prestador de serviços e o que a administração pode fazer para organizar e adequar às regras. “Esse curso é mais detalhado porque exige mais do aluno, exige uma atenção maior sobre o que vai preparar. Qualquer erro pode ter consequências tanto na repercussão de responsabilidade civil quanto na péssima prestação de um serviço ou produto”, afirma.

A economista e gerente de patrimônio da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES), Maria das Graças, comenta sobre a importância da capacitação para sua profissão. “O meu grande objetivo é agregar todo esse conhecimento à minha função, que é a parte de recebimento de material junto com a parte licitatória”, conta.

Já para Selma Almeida, aluna do curso e atuante na parte de contratos da SES, a didática do professor ajuda bastante na compreensão dos alunos. “O professor é excelente, a forma que ele conduz o curso dá pra assimilar bastante conhecimento na prática”, afirma.

Os próximos cursos a serem ofertados são de Orçamento Governamental, que acontece no período de 9 a 13 de dezembro durante a manhã, e o de Elaboração e Programação Orçamentaria, também de 9 a 13 de dezembro, no turno da tarde. Ambos os cursos acontecerão no hotel Del Canto e terão carga horária de 4h.

Fonte e foto ASN