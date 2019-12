Fábio Henrique faz cobrança de ações no combate à seca no Nordeste

03/12/19 - 13:39:50

O Verão, que é a estação mais quente do ano, só começa no dia 22 de dezembro; porém, a seca já começou a tomar conta do sertão do Nordeste Brasileiro, em especial no estado de Sergipe. Isso fez com que o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) subisse à tribuna da Câmara Federal, na noite dessa segunda (02), para apelar que a Defesa Civil Nacional coloque em prática as ações emergenciais e que o Governo Federal possa tirar do papel o projeto do Canal de Xingó.

O deputado tem recebido diversos pedidos de ajuda de prefeitos da região, de vereadores, de lideranças e das comunidades dos municípios do sertão sergipano. “Esse é um apelo que farei à Defesa Civil Nacional para que diga qual será o projeto ou o plano, mais uma vez da velha história, que o carro pipa será usado para ajudar. Infelizmente, não há outra alternativa já que não adotaram medidas para resolver o problema da seca ao logo dos anos”, abordou ele.

Fábio Henrique enfatizou uma preocupação constante no Nordeste. “Nós, sergipanos e baianos, temos a esperança de um dia ver sair do papel o projeto do Canal de Xingó. Há vários anos esse projeto vem sendo discutido e nem saiu do projeto inicial, seria a redenção do sertão sergipano e para parte do baiano também. Eu apelo porque não há recursos para conclusão do projeto inicial do Canal de Xingó no orçamento do próximo ano” explicou o pedetista.