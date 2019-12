GRUPO DE PESQUISA DISCUTE O DERRAMAMENTO DE ÓLEO NA COSTA BRASILEIRA

03/12/19 - 05:00:23

Com o objetivo de debater sobre o derramamento de óleo na costa do Brasil, autoridades, pesquisadores e estudantes da Unit participaram de um encontro

que foi além de uma discussão e a busca por responsáveis pelo desastre ecológico.

Organizado pela Professora Jane Nascimento, do grupo de pesquisa registrado no CNPq (vinculado à Unit) e coordenado pelo professor e procurador do Estado, Agripino Santos, o evento “Mancha de óleo no litoral sergipano” foi a oportunidade para apresentar as análises e descobertas já feitas pelos órgãos ambientais em Sergipe. Desde 30 de agosto, pelo menos 104 municípios nordestinos, cerca de 67,9% das cidades costeiras, foram atingidos por manchas ou fragmentos de petróleo cru. Em Sergipe, 34 localidades ainda apresentam pontos oleados.

“Nos preocupamos em trazer a equipe que está diretamente vinculada a esse enfrentamento para uma discussão que é de interesse da sociedade. Conseguimos reunir pessoas extremamente capacitadas, que toma decisões e que por isso mesmo são as mais indicadas para nos colocar a par da realidade dos fatos e das providências que devem ser tomadas”, disse a Prof. Msc. Emannuely Santos.

Além da mortandade de espécies, o desastre ambiental impactou e paralisou a vida de quem vive da pesca artesanal e venda de peixes de mariscos. “Esse é um debate imprescindível em razão dos problemas que toda a sociedade vem enfrentando, especialmente as pessoas que direta ou indiretamente sobrevivem da pesca ou residem na região costeira”, avaliou Valter Negreiro Silva, graduando em Direito e membro do grupo de pesquisa.

Participaram do encontro o presidente da ADEMA, Gilvan Dias; secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto; superintendente do IBAMA em Sergipe, Paulo Amílcar; Procurador de Estado e professor de Direito da Unit, Agripino Santos; superintendente da SPU em Sergipe, Jovanka Leal; chefe da Defesa Civil estadual, Alexandre José; o superintendente de Recursos Hídricos na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ailton Rocha; representando a Secretária de Estado da Saúde, Àvio Britto; Vigilância Sanitária, Alexsandro Bueno. A Marinha do Brasil foi representada pelo Capitão dos Portos em Sergipe, Capitão de Fragata Guilherme Conti Padão.

Por Amália Roeder

Foto assessoria