Ipesaúde recebe nota 9.7 em transparência em avaliação do TCE

03/12/19 - 12:22:20

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) apresentou o resultado da avaliação realizada nos portais da transparência e o Ipesaúde atingiu a nota 9.7, o que consolida o compromisso da autarquia com o acesso à informação.

A fiscalização contemplou sites das administrações direta, indireta e órgãos do Governo e foi conduzida pela Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos), por meio da Coordenadoria de Auditoria Operacional e compreendeu o período de junho de 2018 e julho de 2019. Foram analisados itens referentes a estrutura organizacional, receita, despesa, licitações e contratos, relatórios, recursos humanos, serviço de informações ao cidadão, entre outros.

O diretor-presidente do Ipesaúde, Christian Oliveira, falou sobre o resultado e reiterou que o acesso à informação é primordial. “Esse resultado é o reflexo do comprometimento que nós já adotamos naturalmente, tanto na transparência das ações da autarquia, quanto no acesso à informação e serviços”, comenta.

Novo site

O www.ipesaude.se.gov.br ganhou novo formato para atender ainda melhor às necessidades dos beneficiários e público em geral. O portal dispõe mecanismos simples de busca por informações referentes ao Ipesaúde, como estrutura administrativa, organograma, unidades da autarquia, notícias, processos seletivos, espaço para prestadores, transparência, além de cumprir os critérios de acessibilidade.

A área direcionada para beneficiários continua resolutiva e concentra informações sobre tabela de contribuição, documentação para adesão ao Ipesaúde, lista de procedimentos que já são autorizados diretamente nas clínicas, além da emissão do boleto para pagamento dos dependentes.

Busca por Serviços

Ainda na página inicial do endereço eletrônico do Ipesaúde, a aba Busca por Serviços possui uma funcionalidade indispensável para os pacientes que buscam onde realizar procedimentos. Através desse mecanismo é possível saber todas os lugares nos quais estão disponíveis consultas, exames, urgência e serviços administrativos.