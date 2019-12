Iran Barbosa destaca congresso da CUT-SE e parabeniza sua nova direção

03/12/19 - 06:35:43

O deputado estadual Iran Barbosa (PT) apresentou e teve aprovado, na tarde desta segunda-feira (02/12) o Requerimento de Votos de Congratulações Nº 1.754/2019, dirigido à nova diretoria executiva da Central Única dos Trabalhadores de Sergipe (CUT/SE), eleita no último final de semana, durante a realização do seu 14° Congresso Estadual.

Ao discursar na tribuna da Casa Legislativa, o parlamentar reforçou as felicitações aos integrantes da nova direção da CUT/SE.

“Durante os dias 29 e 30 aconteceu o 14º CECUT, no auditório do Sindipema, e teve como tema ‘Sindicatos Fortes, Direitos, Soberania e Democracia. Durante a realização da atividade, foi eleita a nova direção da entidade e aproveito para parabenizar e desejar sucesso a todos os eleitos para que as lutas da classe trabalhadora sejam bem-sucedidas”, disse

“A luta que a classe trabalhadora vem enfrentando exige que os sindicatos estejam fortes e que as centrais sindicais, que organizam os sindicatos de base, estejam organizadas para ajudar nessa luta tão necessária, em um cenário tão árduo que estamos vivenciando”, afirmou Iran Barbosa.

