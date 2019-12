Natal com Mobilidade é lançado com passeio com crianças até o Natal Iluminado

Seis ônibus iluminados circularão de 30 de novembro a 05 de janeiro de 2020 em diversas linhas

Já é natal para as crianças e adolescentes das instituições Lar de Zizi, Avosos e GAAC, que participaram do início de mais uma edição do projeto Natal com Mobilidade, nesta sexta-feira, 29. Quatro ônibus com luzes e plotagens temáticas saíram em carreata até a praça Fausto Cardoso, no centro da capital, onde foi lançado o Natal Iluminado da Prefeitura de Aracaju. Seis veículos, caracterizados pelas empresas de ônibus, circularão de 30 de novembro a 05 de janeiro de 2020, levando a alegria e harmonia que envolve a época natalina por Aracaju e pela região metropolitana.

“É a segunda vez que a Avosos participa. E nós só temos a agradecer ao Setransp e a todas as empresas do transporte público coletivo, porque é um momento lúdico; diferente, que entra no clima do Natal e leva alegria para as crianças que estão em tratamento e passam por períodos tão difíceis. Então, é uma oportunidade de proporcionar felicidade para eles”, afirmou a assessora de comunicação do GAAC, Waneska Cipriano. Ramoneclea Dantas, mãe de um adolescente assistido pela Avosos, destacou: “essa é mais uma oportunidade de ver os meus filhos felizes e se divertindo num passeio tão maravilhoso e divertido”, disse, com o sorriso largo no rosto.

Por onde passavam os ônibus despertavam a atenção das pessoas, que acenavam e faziam registros de fotos e vídeos nos celulares do momento de felicidade das crianças. O objetivo da campanha, além de estimular a harmonia do Natal entre as pessoas, é despertar a consciência da mobilidade urbana com os ônibus caracterizados, que circulam em linhas de regiões variadas da cidade.

Ao chegar à Praça Fausto Cardoso, as crianças foram recebidas pelo presidente do Setransp, Alberto Almeida, o prefeito Edvaldo Nogueira e o presidente da Fecomércio deputado Laércio Oliveira, para juntos acenderem as luzes do Natal Iluminado da cidade. As crianças ficaram encantadas com a decoração de Natal das praças e o show pirotécnico de fogos de lançamento.

Alberto Almeida considerou a importância da valorização da época através do transporte coletivo, que é o principal meio de locomoção da população. “Os ônibus coletivos circulam por todas as áreas da cidade, então podem levar por todo lado a mensagem natalina, de confraternização e amor, além de poder transportar as pessoas para as áreas iluminadas, divulgando a receptividade da nossa cidade para o Natal”, comentou o presidente do Setransp. A programação do Natal com Mobilidade contará também com o transporte de instituições filantrópicas durante o mês de dezembro para visitar as praças e locais públicos decorados de Natal.

Estiveram presentes também ao lançamento do projeto colaboradores das empresas de ônibus, os diretores operacionais Raimundo Jorge e Emmanuel Lima, o representante da Modelo, Raimundo Nonato, o diretor executivo da Aracajucard, José Carlos Amâncio, o superintendente da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT), Renato Telles, a gerente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse), Elaine Lima, e a superintendente do Setransp, Raissa Cruz, que acompanhou com as crianças o percurso.

O Natal com Mobilidade é uma campanha do Setransp em parceria com as empresas de ônibus (Viação Atalaia, Grupo Modelo e Grupo Progresso), a Aracajucard, a SMTT e a Prefeitura de Aracaju.

