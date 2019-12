OPERAÇÃO POLICIAL PRENDE “FAMÍLIA” QUE COMANDAVA TRÁFICO NO INTERIOR

03/12/19 - 07:29:11

Em operação deflagrada no início da manhã desta terça (03), policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores com o apoio de investigadores da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (COPCI) deram cumprimento aos Mandados de Prisão Preventiva expedidos em desfavor de Fábio Silva Gurimarães, conhecido como “Fabinho”, Jussimara de Aquino, conhecida como “Jucy” e José Antonio Aquino Guimarães, conhecido como “Tetejo”.

A medida cautelar foi decretada pela 2a Vara Cível e Criminal da comarca de Nossa Senhora das Dores, após indícios da participacão dos indivíduos em Organização Criminosa.

É importante frisar que o grupo criminoso, o qual é composto quase que em sua totalidade por familiares, era responsável pela promoção do tráfico de entorpecentes, de roubos e de homicídios ocorridos nos arredores de Nossa Senhora das Dores e municípios circunvizinhos.

Dentre os crimes praticados pelo bando, vale destacar o homicídio de Erisvan Joaquim dos Santos, conhecido como TODA, fato ocorrido nas imediações de sua residência, situada na Estrada do Matadouro Novo, em meados do mês de Maio, do corrente ano.

Segundo elementos colhidos no curso de investigação, ficou estabelecido que o TODA fora assassinado pela bando, após trair a organizacão, subtraindo entorpecentes, dinheiro e armas.

No dia 9 de outubro, a chefe do bando, identificada como Gilmara Silva de Aquino foi presa em flagrante durante outra operação policial e já se encontra à disposicão do juízo competente.

Por fim, frise-se que os suspeitos Gabriel Silva Guimarães e Mateus de Santana Ribeiro se encontram foragidos. Sendo assim, qualquer informação acerca do paradeiro dos mesmos poderá ser informada através da ferramenta “Disk-Denúncia – 181”. Sua identidade será preservada.

Informações e foto SSP