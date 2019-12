Posição de Eliane cria impasse

03/12/19 - 00:01:39

Diógenes Brayner – [email protected]

Vai precisar de muita conversa para acalmar parte significativa dos deputados aliados a aceitar e votar na reforma da Previdência em Sergipe. O Governo deve apresentá-la para análise e aprovação pela Assembleia Legislativa, mas há queixas expostas em razão do posicionamento público de setores do PT, principalmente da vice-governadora Eliane Aquino, que já se manifestou contra, mesmo que seja integrante da Administração. Para os parlamentares, a entrevista que Aquino concedeu referindo-se à reforma, não foi de aliada, mas de oposição clara e até resistente.

Numa avaliação feita no próprio plenário da Assembleia, a conclusão é que, se não houver um recuo de Eliane em favor do Estado, o Governo terá dificuldade em somar os 16 votos (dois terços) necessários à aprovação. Na bancada, o PT tem dois deputados – Iran Barbosa e Francisco Gualberto. Os colegas de ambos identificam Iran como do Sintese e Gualberto um filiado ao PT que segue o Governo, por considerar que faz parte do bloco e não pode ser contra.

Até aí tudo bem! Entretanto, o posicionamento da vice-governadora faz com que os demais aliados ao governador Belivaldo Chagas, que pretendem votar favoráveis à reforma, admitam que se o fizerem podem aparecer mal para os trabalhadores. Além disso, o PT – que é aliado desde o início do projeto político traçado pelo ex-governador Marcelo Déda – começa a deixa ver que vai divulgar fotos e nomes daqueles que votaram favorável à reforma, denunciando-os à sociedade.

O deputado federal João Daniel e o senador Rogério Carvalho, incluindo o vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, podem até ser contra, nacionalmente a sigla o foi, mas não se manifestam publicamente contrário a um projeto do Governo do qual participam. Não é coerente esse comportamento, porque quem integra diretamente a administração e se revela contra ela, mostra que não está bem e seria digno afastar-se para não cometer frustrações maiores.

A oposição, por menos influente que seja, também expõe posição contrário à Reforma da Previdência proposta pelo Governo. Soa diferente, porque destoa do seu líder maior, senador Alessandro Vieira (Cidadania), que no Congresso votou favorável ao mesmo projeto, apresentado pela Presidência da República. Em Sergipe de um jeito e em Brasília de outro revela uma clara destonia e, de alguma forma, propósito de ser contra só porque faz oposição. Expõe fragilidade…

Está bem exposta a situação. Alguns deputados já deixaram claro que votam a favor da reforma, mas desejam que Eliane Aquino vá à imprensa e desfaça o que disse e se declare favorável ao projeto do Governo que ela participa como vice. Não dá para viver jogando exclusivamente só para a plateia.

Sobre Marcelo Déda

O governador Belivaldo Chagas (PSD) escreve no Twitter: “dia de relembrar esse amigo pelo qual tenho uma gratidão eterna”!

*** – E mais: “são seis anos de saudade desse ‘cabra’, que tive o privilégio de conviver de perto. Quando Marcelo Déda foi governador em seu primeiro mandato, tive a honra de ser seu vice”.

*** E conclui: “já no segundo mandato, Déda me delegou a nobre missão de dirigir a Educação do nosso Estado. Sem dúvidas, além de um grande líder, Déda foi e sempre será um grande amigo”.

Elber deixa PSB

Elber Batalha (ex-senador suplente) deixou definitivamente o PSB, partido em que sempre esteve filiado, seguindo orientação do ex-senador Valadares.

*** Elber diz que vai se filiar ao PSD e continuará “sempre ao lado do governador Belivaldo Chagas, de quem nunca me afastei”.

*** Ontem, Elber declarou apoio ao prefeito Edvaldo Nogueira, lembrando que esteve vereador ao seu lado.

Discussão estéril

A discussão entre o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) e senador Alessandro Vieira (Cidadania) passa à impressão de que é estéril, além de mostrar divisão na oposição.

*** Rodrigo acusa Alessandro de fugir do debate e de tentar desqualifica-lo quando lhe fez colocações.

*** Rodrigo quer saber por que Alessandro não faz oposição a Belivaldo Chagas e a Edvaldo Nogueira?

Oposição na Alese

O grupo dos quatro na Assembleia perde um dos seus integrantes e reduz a força. Agora conta com deputados que são “meio situação e meio oposição”, dependendo de interesses políticos.

*** O problema é que falta um entendimento amplo e seguro que defina posições dos parlamentares na Alese.

Rogério lamenta

O senador Rogério Carvalho (PT) lamentou a tragédia de Paraisópolis (SP). Disse que foi mais um crime contra os pobres.

*** – Vivemos um momento tenebroso da nossa história. Na condição de presidente da mesa no Senado, repudiamos esta política de criminalização da pobreza, disse Rogério.

Conversa e acordo

O PSC em Aracaju está conversando com o prefeito Edvaldo Nogueira e, no decorrer desta semana, deve acontecer uma conversa definitiva em relação a apoio à sua reeleição.

*** Os contatos vêm sendo mantidos e há uma sinalização para “um final feliz”, como disse um dos membros do partido.

Um xis na questão

O Republicanos também vai se animando para declarar apoio à reeleição de Edvaldo. As conversas avançam e “talvez” até o final da semana seja batido o martelo.

*** Mas há um xis nesta questão. Conversas rolam sobre a possibilidade de não se fechar esse entendimento.

Eliane não ajuda

Deputados da base aliada ao Governo estão chateados com as declarações de Eliane Aquino (PT), vice-governadora. Ela deixa claro que não apoia a reforma proposta para a Previdência em Sergipe.

*** Um deputado chegou a dizer: “Eliane não ajuda ao Governo com suas posições”.

Na Assembleia

Nos gabinetes, ontem na Assembleia, deputados reagiam sobre o posicionamento de Eliane em relação à reforma da Previdência e a maioria se mostrou aborrecida.

*** Um deles foi claro: “se o PT, que participa do Governo, é contra, imagina quem não tem nada”?

*** Nesse momento o clima não é bom na Alese para aprovação do projeto.

Denúncia grosseira

Nesse momento de pré-campanha o prefeito de Socorro, Padre Inaldo, candidato à reeleição, acusou moradores do Parque dos Faróis de “roubar paralelepípedos” e impedir a conclusão de obras nas ruas do bairro.

*** O deputado Fábio Henrique (PDT), que pode disputar a Prefeitura, prestou total solidariedade à população do Parque e acusou Inaldo de ser grosseiro com o povo.

Sobre composições

Segundo Fábio Henrique, o PDT não teve nenhuma conversa mais recente com o PSB ou PT sobre composição para eleições municipais em Socorro e Aracaju.

*** – A nossa conversa mais adiantada tem sido com o prefeito Edvaldo Nogueira, disse Fábio.

Alessandro e Laércio

O senador Alessandro Vieira disse ontem, de Brasília, que não tem compromisso com o deputado federal Laércio Oliveira (PP): “não teve nenhuma alteração nos últimos dias sobre isso”.

*** Segundo Alessandro, “o grupo político terá candidatura própria”. E admite: “nenhum agrupamento tem nomes tão competitivos como o nosso”.

Recebe pesquisa

Alessandro disse que recebeu uma pesquisa ontem, “a qual revelou que temos três nomes que vencem o prefeito Edvaldo Nogueira e um dá empate técnico”.

*** O senador não falou nomes, mas se mostrou otimista com o resultado da consulta feita. Acrescentou que o “grupo vai seguir unido e trabalhando”.

Daniela no grupo

Sobre a participação da delegada Daniela Garcia, Alessandro fala apenas que ela está no grupo político, “mas cumpre missão importante na equipe do ministro Sérgio Moro e não é filiada a partido nenhum”.

*** Sobre algum aceno de Daniela para filiação, o senador diz que “essa definição será apontada mais adiante”.

Apenas um bate papo

Sem Déda – Seis anos sem Marcelo Déda, um dos políticos mais pacientes e habilidosos de Sergipe. Difícil à condução sem ele.

Tentar retorno – Tudo leva a crer que o deputado federal Fábio Henrique vai tentar seu retorno à Prefeitura de Socorro. Fábio tem se movimentado.

Sem radares – Sem radares móveis, estradas federais têm menos registros de infrações e mais de acidentes graves. Tudo muito mal…

Logo Huck – Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania: “é preciso construir uma alternativa que expresse o desejo de votar em algo mais construtivo. O Huck reúne as condições para representar esse desejo”.

Pirou de vez – Roberto Freire comandou o Partido Comunista do Brasil (PCB) e depois que transformou o partido em PPS se transformou e perdeu todo sentimento ideológico.

Candidato certo – Segundo o ex-deputado Valadares Filho (PSB), seu partido quer candidatura própria também em Aracaju. O nome naturalmente é o dele.

Preço alto – O preço da carne está subindo todos os dias e começa a rarear na mesa do pobre. Está parecendo os tempos de José Sarney.

Sofreu pressão – O presidente Jair Bolsonaro revelou ontem, em entrevista à Record, que sofreu pressões para demitir o ministro da economia, Paulo Guedes.

Carlos Ayres Britto – “O antes e o depois: Só depois de se ver que a Vida é mesmo infragmentada é que se pode imprimir a ela algo de insucessivo”.