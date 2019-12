Procuradoria relembra ativismo pelo fim da violência contra a mulher

03/12/19 - 16:52:50

A Procuradoria Especial da Mulher, da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), vai realizar no próximo dia 5 de dezembro, uma palestra sobre a campanha pelos 16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

O evento terá início às 9h no auditório do Anexo Administrativo (prédio da TV Alese).

Na oportunidade será discutido o tema: Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher.

Campanha

Os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é uma campanha anual e internacional que começa no dia 25 de novembro (Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres), prosseguindo até 10 de dezembro (Dia Internacional dos Direitos Humanos).

No Brasil, a mobilização abrange o período de 20 de novembro a 10 de dezembro e trata-se de uma iniciativa de ativistas no Instituto de Liderança Global das Mulheres, iniciada em 1991, coordenada anualmente pelo Centro para Liderança Global das Mulheres.

O objetivo é mobilizar indivíduos e organizações em todo o mundo, para engajamento na prevenção e na eliminação da violência contra as mulheres e meninas.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Reprodução Procuradoria da Mulher