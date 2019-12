Retorno condenado

A Central Única dos Trabalhadores organiza um protesto contra o provável retorno de Flávio Conceição ao Tribunal de Contas de Sergipe. Será quinta-feira agora, quando o TCE decidirá se o conselheiro aposentado a bem do serviço público pode retornar à ativa. Condenado sob a acusação de ter metido a mão grande no dinheiro público, Flávio conseguiu ser inocentado na Justiça e pediu o retorno ao TCE, como se nada tivesse acontecido. Para tanto, será preciso botar no olho da rua o conselheiro Clóvis Barbosa, um dos melhores quadros que já passou pelo Tribunal de Contas. Diante disso, a CUT vai protestar em frente ao prédio do TCE, por entender que o retorno de Flávio é um tapa na cara dos sergipanos. Plagiando as coleguinhas colunistas sociais, diante disso, só pedindo um docinho de leite pra tirar o travo amargo da boca. Crendeuspai!

Saída lamentada

A saída de Elber Batalha do PSB sergipano contrariou o filho dele e presidente do partido em Aracaju. Em nota, o vereador Elber Filho lamentou “a desfiliação do meu pai, valoroso militante do partido”. O parlamentar prossegue afirmando que continuará militando no PSB, partido pelo qual foi eleito três vezes vereador de Aracaju. Elber Batalha deixou o PSB contrariado com o ex-senador Antônio Carlos Valadares, de quem foi suplente e chegou a assumir o Senado por quatro meses. Aff Maria!

Mal na fita

Apenas 14% da população confiam nos partidos e, por consequência, nos políticos. Credo! Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas também revela que a imprensa anda desacreditada: 53% dos entrevistados disseram não confiar em jornais e revistas, 59% desconfiam da televisão, 68% dos sites e blogs e 72% das redes sociais. Já a OAB é acreditada por 66% das pessoas. O índice de confiança no Corpo de Bombeiros é fantástico: 91%, superando a da Polícia Civil (64%) e da Polícia Militar (59%). A religião também foi testada: 63% disseram confiar na Igreja Católica e 49% na Igreja Evangélica. Marminino!

De olho em 2020

As eleições de 2020 foram discutidas, ontem, pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania), os pré-candidatos do grupo a prefeito na Grande Aracaju, deputados estaduais e lideranças dos partidos Novo e Patriota. Ao responder as críticas que tem recebido de setores da oposição, Alessandro disse que segue “exatamente aquilo que falei durante todo o ano: é um trabalho de grupo”. Segundo ele, “todos que fazem parte do grupo estão confortáveis com essa forma de atuar”. Então, tá!

Venda de fogos

O deputado federal Laércio Oliveira (Progressistas) anda preocupado com os vendedores de fogos de artificio. Como eles não podem mais se cadastrar como Micro Empreendedor Individual (MEI), precisam ter CNPJ para conseguir a licença junto ao Corpo de Bombeiros Militar. Laércio propôs ao Sebrae que reúna a Prefeitura de Aracaju e a Junta Comercial do estado visando encontrar uma solução intermediária que permita a venda de fogos de artificio agora em dezembro, quando a procura pelo produto cresce muito devido o Réveillon. Certíssimo!

Sinuca de bico

Qual será a posição do senador Rogério Carvalho e do deputado federal João Daniel – ambos do PT – sobre o projeto de Reforma da Previdência, em gestação pelo governo de Sergipe? Os dois líderes petistas foram radicalmente contra projeto idêntico do governo Bolsonaro e, sem pestanejar, votaram contra esse crime de lesa pátria. Será que vão manter a mesma posição ou, por serem aliados do governador Belivaldo Chagas (PSD), dirão amém à maldade que o Executivo sergipano prepara contra os servidores estaduais? Danôsse!

Falta médico

O deputado federal Valdevan Noventa (PSC) votou favorável ao projeto regulamentando o Revalida, exame de revalidação de diplomas estrangeiros de médicos. Segundo ele, a novidade em relação ao modelo atual é a participação de faculdades privadas de Medicina no processo. O projeto pode atrair estrangeiros interessados em trabalhar no Programa Mais Médicos, que em Sergipe está com 37 postos desocupados em 19 municípios. Uma lástima!

Troca de mãos

O professor José Wilson dos Santos é o novo proprietário do Radisson Hotel Aracaju. O governador Belivaldo Chagas (PSD) se disse feliz em participar do evento de posse do empreendimento pelo novo dono: “Esse investimento demonstra a confiança no potencial turístico do nosso estado”, frisou. Inaugurado em 2009 na Orla de Atalaia, o Radisson possui 140 apartamentos e oito suítes, distribuídos em seus quatro andares. José Wilson é ex-proprietário do Centro Universitário UniAges, de Paripiranga (BA), vendido recentemente à Ânima Educação por R$ 200 milhões. É muita grana!

Cadê o dinheiro?

E o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) não acredita na ladainha do governo de que está quebrado e coisa e tal. Segundo o parlamentar, de janeiro a outubro passado, o executivo arrecadou R$ 400 milhões a mais do que o arrecadado no mesmo período de 2018. “Precisamos entender para onde está indo esse dinheiro”, afirma Passos. Segundo ele, o governo esconde a verdade quando diz que a receita estadual cai mais do que bêbado em porta de boteco. Homem, vôte!

Torra nos cobres

Dando sequência ao nefasto projeto de diminuir sua presença em Sergipe, a Petrobras está vendendo a parte que lhe cabe nos campos terrestres de Dó-Ré-Mi e Rabo Branco. O primeiro possui dois poços de gás ainda sem produção comercial, enquanto o de Rabo Branco produz óleo leve, cuja média diária atingiu 161 barris por dia, em 2018. Tá interessado? Então, bote preço. Ôxe!

