Rodrigo diz que oposição é de “comadre” e convida senador Alessandro para o debate

03/12/19 - 09:37:23

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) e que faz(ia) parte do G4, na Alese, deve mesmo deixar o grupo após nos últimos dias tecer várias críticas ao líder da oposição em Sergipe, senador Alessandro Vieira (Cidadania).

As criticas do deputado à oposição, tem chamado a atenção do agrupamento que já se posicionou contrário às declarações de Rodrigo. Recentemente, Rodrigo Valadares afirmou que o anuncio feito por Alessandro, sobre nomes a candidatos a prefeito, que seria “blefe”.

Na manhã desta terça-feira (03) o deputado Rodrigo Valadares foi mais duro em suas críticas e, durante entrevista ao Jornal da Fan, o deputado disse que “essa é uma oposição bunda mole. Uma oposição de comadres”, afirmou o parlamentar.

Mas as críticas do deputado se estenderam ainda ao governo do estado e a prefeitura de Aracaju. Segundo Rodrigo, “em Sergipe e em Aracaju estabeleceu o caos social e econômico. Aqui está uma bosta, a situação é caótica”, disse.

Durante a entrevista, alguns ouvintes enviaram áudios com críticas, o que o deputado Rodrigo Valadares os classificou como “ratos de rádio” e afirmou que em contra-partida, centenas de pessoas concordam com sua fala.

Porém as críticas mais fortes foram direcionadas ao senador Alessandro Vieira, chegando a ironizar, ao dizer que “ele não pode esquecer que é senador por Sergipe”, disse e convidou o senador para um debate. “Se quiser debater comigo estou pronto”, avisou.