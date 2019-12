SINDICATOS MONTAM AGENDA DE PROTESTO CONTRA RETORNO DE FLÁVIO CONCEIÇÃO AO TCE

03/12/19 - 16:37:13

Na próxima quinta-feira, dia 5 de dezembro, dirigentes da CUT, CTB, CONLUTAS e UgT organizam um dia de luta em defesa dos direitos trabalhistas, previdenciários e para manifestar a posição contrária ao retorno do ex-conselheiro Flávio Conceição, envolvido na Operação Navalha, ao Tribunal de Contas de Sergipe (TCE/SE).

Presidente da CUT/SE, Roberto Silva destacou que o TCE é muito importante para o movimento sindical. “A volta do conselheiro Flávio Conceição para o TCE é uma vergonha para Sergipe e para os sergipanos. É um conselheiro que tem uma história reprovável e o retorno dele põe em risco a credibilidade do próprio TCE. Qual credibilidade terá o julgamento das contas de um gestor acusado de usar indevidamente o dinheiro público? Não tem credibilidade, será um julgamento questionado”.

Roberto Silva afirmou que o TCE nos últimos tempos tem ganhado a credibilidade da sociedade sergipana à medida que tem obrigado os gestores a serem transparentes. “Ter acesso às informações sobre o recurso público é fundamental para poder dialogar com os gestores e até desmentir o discurso de falta de recursos para pagar o salário dos servidores. Sem transparência, como é que o movimento sindical irá denunciar indícios de irregularidades? As últimas decisões do tribunal, a exemplo de proibir de fazer festa os municípios que não pagam o salário dos servidores, deram uma credibilidade ao TCE que pode ser destruída com este retrocesso, por isso a gente organiza este ato conjunto e espera que os conselheiros não aprovem o retorno de Flávio Conceição”.

Antes da manifestação na porta do TCE, começam as atividades da agenda de luta, aprovada na reunião entre as centrais sindicais, na tarde da segunda-feira (2/12). Confira a programação e participe:

Programação

6h – Panfletagem no terminal de ônibus da UFS

07h30 – Ato na porta do TCE (bairro Capucho, perto do HUSE). Manifestação contra a volta de Flávio Conceição (condenado pela Operação Navalha).

16h – Panfletagem no Centro Comercial de Aracaju (concentração na Caixa Econômica, próximo da Praça General Valadão)

Por: Iracema Corso